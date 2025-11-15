Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 15 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Danza
Espectáculo ‘La edad de oro’
Israel Galván protagoniza este espectáculo de danza donde clasicismo y vanguardia van unidos desde el mismo título del espectáculo. La edad de oro del flamenco abarca desde el último tercio del siglo XIX al primer tercio del siglo XX. En ella, el cante y el baile desarrollaron una calidad, una pureza y una creatividad excepcionales.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Bulevar Gran Capitán.
20.00 horas.
Comedia
‘Estamos en crisis… ¿y qué?’
Paco y Maite dialogan en este espectáculo sobre las verdades ocultas acerca de sus expectativas y frustraciones, mostrando que tal vez no todo es tan perfecto como aparentaba. Mientras Maite se esfuerza por conservar la compostura, Paco intenta averiguar cómo solucionar los problemas que nunca supo que existían.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
18.00 y 20.30 horas.
Festival piano Rafael Orozco
Concierto de Nelson Goerner
El argentino Nelson Goerner, habitual en los principales festivales de música del mundo, solista con las mejores orquestas y con una amplia discografía, actúa este sábado dentro del Festival de Piano Rafael Orozco.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
Evento musical
‘Capital Talento Joven Córdoba’
El festival comenzará con baile de la mano del colectivo de El Higuerón Boom Vapers, de la Boom Dance Studio, acompañado, además, de la joven artista local Dalia. A continuación tendrá lugar la actuación de Yael, una de las jóvenes promesas musicales de Córdoba, un freestyle y cantante que fusiona el reggaetón, el trap y el flamenco. El escenario además acogerá otra voz cordobesa, la de la Sacra, una artista emergente en el movimiento urbano.
CÓRDOBA. Plaza de la Juventud.
18.30 horas.
Música
Concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba
Dentro del ciclo Otoño en las iglesias Fernandinas 2025 la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba interpretarán el Requiem KV 626, de Wolfgang Amadeus Mozart con Clemente Mata como director.
CÓRDOBA. Iglesia de la Compañía.
Plaza de la Compañía.
21.00 horas.
Patronos de Córdoba
Conferencia de exaltación
Jesús Daniel Alonso Porras dará una conferencia de exaltación de los Patronos de Córdoba con motivo de su festividad. El acto será presentado por Juan Serrano Muñoz y estará amenizado por el Coro Flora Arte de nuestra tierra.
CÓRDOBA. Ermita Santos Mártires.
Ronda de los Mártires,15.
21.15 horas.
Música
Concierto de León Benavente
El grupo presenta los temas de su nuevo trabajo, Nueva sinfonía sobre el caos, un álbum directo y reflexivo, con canciones poderosas y bailables.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Chinales, 64.
22.30 horas.
