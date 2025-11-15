Las fuertes rachas de viento provocan el desprendimiento de parte del tejado del Colegio Córdoba

Los efectos de la borrasca Claudia continúan haciéndose notar este sábado en Córdoba. Más allá de las precipitaciones, las fuertes rachas de viento han provocado el levantamiento de la cubierta del Colegio Córdoba, situado junto a la avenida de Cádiz, el impacto de cascotes en varias viviendas colindantes y la caída de tres árboles.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.30 horas, cuando los bomberos han recibido el aviso del desprendimiento de parte de la cubierta del centro educativo, ubicado en la calle Úbeda. Hasta el lugar se han desplazado de inmediato efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, que han procedido a apuntalar y asegurar el tejado. Durante la intervención, algunos cascotes han golpeado viviendas cercanas, aunque no se han registrado daños de consideración.

Estado de las viviendas tras impactar varios cascotes. / Manuel Murillo

Por otra parte, el Servicio de Emergencias 112 ha informado de la caída de tres árboles debido a las intensas rachas de viento: dos de ellos en la avenida de Cádiz, a escasos metros del colegio afectado, y otro en la avenida Menéndez Pidal.

Rachas de hasta 33 km/h

Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca ha dejado rachas de viento de hasta 33 kilómetros por hora en la franja en la que se han producido los incidentes. Entre las 14:00 y las 15.00 horas también se han registrado 1,8 litros por metro cuadrado de lluvia.

Cabe recordar que toda la ciudad de Córdoba permanece en aviso amarillo por fuertes precipitaciones y tormentas desde las 14-00 horas hasta medianoche, alerta que se extiende a Sierra y Pedroches también por rachas de viento intensas.

Otras incidencias

Según la última actualización del 112, relativa al mediodía de este sábado, entre la jornada del jueves y la de hoy, en Córdoba se han contabilizado una treintena de incidencias relacionadas con el temporal. Entre las más destacadas de esta jornada se encuentra la inundación de una cochera en Huerta de Santa Isabel y un pino caído en la barriada de Santa María de Trassierra.