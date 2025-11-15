Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 15 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 16 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Claudio Ripoll Gómez

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el cementerio de San Rafael

