Organizadas por Fampa y Asociación Mía
Córdoba acoge sus primeras jornadas contra el acoso escolar para "romper el silencio"
Tres ponencias han ofrecido a los padres un marco a nivel jurídico, psicológico y docente a la hora de abordar y entender una situación que está en aumento en las aulas
La Federación de Madres y Padres de Alumnos de Centros Educativos (Fampa) de Córdoba, en colaboración con la Asociación Mía, ha celebrado este sábado las primeras jornadas Contra el Acoso Escolar. El encuentro tiene como objetivo que las familias conozcan cómo se actúa desde los centros y el profesorado ante esta problemática, cuáles son las principales demandas del sector y, sobre todo, “romper el silencio”, tal y como ha señalado la presidenta de la asociación, Pilar Bascón.
La cita, celebrada en el Hotel Oasis, ha contado con un aforo “prácticamente completo”, según la organización, así como con la presencia de representantes políticos, entre ellos el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Las jornadas han coincidido con la semana en que el Pleno municipal ha declarado Córdoba como Ciudad Libre de Acoso Escolar, un paso “muy importante”, pues implica “adquirir un compromiso”, ha recalcado Bascón.
Tres ponencias
Diseñada específicamente para padres y madres, la actividad ha comenzado con la intervención del psicólogo Alberto Álamo, quien ha abordado cómo detectar el acoso tanto dentro como fuera del aula. A continuación, ha tomado la palabra el responsable jurídico de la asociación y abogado especializado en acoso escolar, José María Ruiz Mateo, que ha analizado la normativa vigente en esta materia.
El acto también ha contado con la participación de María Fernanda López, responsable del área docente de la asociación y maestra con más de 25 años de experiencia. López ha explicado, desde su trayectoria profesional, cómo muchos centros “no miran hacia otro lado”, y ha relatado las dificultades y obstáculos a los que se enfrenta el profesorado, así como las diferentes formas de trabajar contra el acoso escolar.
Conocimiento y prevención
Según ha destacado Bascón, las jornadas han ofrecido a las familias “un marco” para comprender desde distintos prismas los retos pendientes, las limitaciones de cada parte, las vías de actuación y las medidas de prevención. Además, ha habido espacio para reivindicaciones como la reducción de las ratios o la correcta aplicación de los protocolos existentes.
Aun así, la presidenta de Mía ha insistido en la necesidad de dar visibilidad a una situación “que va en aumento” y en la que las familias desempeñan un papel esencial. “La mejor medida es la prevención”, ha resumido.
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- Una familia, cuatro generaciones y la misma tradición: Bar Miguelito celebra su 80 aniversario