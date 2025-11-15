La borrasca Claudia provoca inundaciones de hasta 80 centímetros en Córdoba capital

Los efectos de la borrasca Claudia se han intensificado esta tarde en Córdoba capital. Si durante la mañana y primeras horas de la tarde las incidencias más relevantes habían sido la caída de varios árboles, el desprendimiento del tejado de un comercio y la inundación de una cochera, el aumento de la intensidad de las precipitaciones ha provocado ahora la anegación de buena parte de la avenida Gran Vía Parque y de la avenida del Corregidor. En la primera, el agua ha superado los diez centímetros de altura y ha llegado a entrar en varios comercios, mientras que en la segunda se han alcanzado hasta 80 centímetros.

La lluvia no ha dejado de arreciar a lo largo de la tarde, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja el aviso por precipitaciones. La intensidad de la tormenta ha impedido que las arquetas y alcantarillas de Gran Vía Parque pudieran drenar con normalidad, provocando una importante acumulación de agua, especialmente en el tramo comprendido entre la plaza de toros y el cruce con la avenida del Aeropuerto.

En algunos puntos, la lámina de agua ha superado los diez centímetros, lo que ha obligado a varios comercios a cerrar y achicar agua, además de dificultar notablemente la circulación.

Anegada la avenida del Corregidor

Otro de los puntos más afectados ha sido la avenida del Corregidor, donde la rotura de una arqueta ha originado una acumulación de hasta 80 centímetros de agua, que se ha extendido también por las calles aledañas. El suceso, registrado en torno a las 18.30 horas, ha provocado la entrada de agua en varios bajos y ha hecho prácticamente imposible el tránsito. Aproximadamente una hora después, el nivel del agua ha comenzado a descender levemente.