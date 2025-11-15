La borrasca Claudia deja varios incidentes en Córdoba: cocheras inundadas en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra

Los bomberos de Córdoba trabajan en la mañana de este sábado en dos incidentes producidos por el paso de la borrasca Claudia, que está dejando importantes precipitaciones en la ciudad y la provincia. En los dos primeros días de lluvias intensas se recogieron más de 50 litros y esta pasada madrugada otros 6,7 más.

Así, informan fuentes de los bomberos a este periódico, están actuando en dos puntos distintos de la ciudad tras sendos incidentes ocurridos esta pasada madrugada. El primero de ellos, en la urbanización El Salado, en la calle Las Monjas, perteneciente a la barriada de Santa María de Trassierra. Allí, un pino de grandes dimensiones ha caído a la vía pública, aunque no ha afectado, en un principio, ni a viviendas ni a vehículos ni a personas. En todo caso, los bomberos trabajan para cortarlo y poder despejar la carretera para que se restablezca el tráfico, cortado en ese punto.

Además, una conducción de Emacsa se ha roto en la calle Manos Unidas, en el barrio de Huerta de Santa Isabel. Personal técnico de Emacsa trabaja codo con codo con los bomberos para solucionar el problema, ya que varias cocheras "se han inundado", informan los bomberos. Hay que mencionar que en esta calle hay tanto casas unifamiliares como bloques de pisos.