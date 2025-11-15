El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”

La ciudad de Córdoba ha vivido este este sábado una tarde especialmente complicada por los efectos de la borrasca Claudia que, por momentos, hizo pensar lo peor ante el cariz que tomaban los aconteciomientos. Las más de cien salidas de los Bomberos y las más de 140 llamadas a la Policía Local dan una imagen del caos vivido. Y ha sido durante estos momentos críticos donde el al alcalde, José María Bellido, ha echado en falta una mayor coordinación entre administraciones para garantizar la seguiridad de la ciudadanía. En este sentido, el regidor ha mostrado su malestar por la gestión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a la que reprocha no haber trasladado información a tiempo.

"Todo ha sido mucho más complicado porque no hemos tenido ninguna comunicación de la Aemet", ha declarado Bellido en sus redes sociales. El regidor indica que "de hecho, iniciabamos el día con alerta amarilla y solo por lluvia. Cuando el temporal descargaba con su máxima intensidad, a las 18.15 horas, en ese momento Aemet elevaba la alerta de nivel amarillo a naranja y lo hacía poniendo como inicio las 17.00 horas". En esos momentos comenzaban a inundarse principales arterias de la ciudad como la avenida Gran Vía Parque o la del Corregidor.

Esta crítica ante la falta de comunicación y la descoordinación a la hora de informar de los avisos coincide con la decisión del Ayuntamiento de crear un protocolo de actuación ante los avisos de la Aemet. Justo para dar dar respuesta y saber cómo actuar en situaciones como la vivida hoy en la ciudad."Esta situación no se entiende y además nos ha impedido alertar a la ciudadanía y reforzar los operativos adecuadamente", ha lamentado.

El regidor ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia —Bomberos, Policía Local y Protección Civil— y ha pedido que en futuras situaciones meteorológicas se comunique con mayor antelación para garantizar una respuesta eficaz.