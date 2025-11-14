Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Consejos sanitarios | Artrosis

Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center: "Existen tratamientos eficaces para frenar su avance y mejorar la calidad de vida"

Mantener una actividad física adaptada, controlar el peso corporal y realizar ejercicios de movilidad y fortalecimiento muscular son claves para proteger las articulaciones

DC Digital

¿Qué es la artrosis?

La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago de las articulaciones, provocando dolor, rigidez y pérdida de movilidad. Aunque no tiene cura definitiva, los especialistas de las Clínicas Vitalys Center Córdoba explican que existen tratamientos eficaces para frenar su avance y mejorar la calidad de vida. Se trata de una patología muy común en rodillas, caderas, manos y columna, especialmente en personas mayores o con sobrecarga articular. El desgaste del cartílago produce fricción entre los huesos, lo que genera inflamación y molestias persistentes, que pueden limitar la actividad diaria y el bienestar general.

Consecuencias

La artrosis no tratada puede derivar en una disminución progresiva de la movilidad, pérdida de fuerza muscular y mayor riesgo de caídas. También afecta a la autonomía y al estado emocional del paciente, al provocar dolor constante y dificultad para realizar tareas cotidianas. En fases avanzadas puede condicionar el descanso y generar limitaciones severas. Sin embargo, con una intervención adecuada es posible controlar los síntomas y ralentizar el deterioro articular.

Pautas

Desde las Clínicas Vitalys Center se recomienda un abordaje integral que combine fisioterapia avanzada con tecnología de última generación para regenerar tejidos, aliviar el dolor y mejorar la función articular. Es fundamental tratar con mbst, ya que es una tecnológica que puede tratar a nivel de hueso y cartílago donde las manos por sí solo no llegan, pero que junto a esta tecnología conseguimos no solo frenar o retrasar el avance de la artrosis, sino que aliviamos el dolor mejorando la calidad de vida.

Mantener una actividad física adaptada, controlar el peso corporal y realizar ejercicios de movilidad y fortalecimiento muscular son claves para proteger las articulaciones. La aplicación de tratamientos específicos permite recuperar movimiento y reducir el dolor, logrando que muchos pacientes retomen su vida con normalidad. Más información en www.vitalyscenter.es.

