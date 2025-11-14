La Universidad de Córdoba recibirá 142,04 millones en el primer reparto del modelo de financiación 2025

La Universidad de Córdoba (UCO) será una de las diez instituciones públicas andaluzas beneficiarias del primer reparto del modelo de financiación universitario para 2025, acordado entre la Junta de Andalucía y los rectores en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). En esta primera distribución, la UCO percibirá 142,04 millones de euros, una parte del total de 1.708,68 millones destinados al sistema universitario público andaluz.

Financiación básica y contratos programa

El conjunto de universidades recibe financiación mensual en función de su actividad y necesidades. En este reparto global, la Junta asigna 1.566,5 millones a financiación básica —gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento— y 126,7 millones a contratos programa orientados a la mejora de la calidad y la eficiencia.

Además, se integran 15,49 millones de euros específicos para el pago de complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI), aplicados conforme al nuevo modelo de evaluación pactado en la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas.

Segundo reparto pendiente

En las próximas semanas se realizará una segunda distribución que incluirá:

16 millones de financiación adicional anunciados para actuaciones de digitalización y sostenibilidad.

Fondos para la contratación de ayudantes doctores mediante el convenio estatal María Goyri.

El abono del segundo 50% del quinto tramo del PTGAS, estimado en seis millones.

Partidas de nivelación y otras cantidades aún en negociación.

Por otro lado, la Junta también ha reservado 33,2 millones para cubrir una posible subida salarial del personal público que pudiera aprobar el Gobierno central.

Plan Extraordinario de Inversiones

Además del modelo de financiación, la Universidad de Córdoba contará con 1,49 millones de euros procedentes del Plan de Inversiones e Infraestructuras 2025, dotado con 20 millones para todo el sistema universitario público.

Este plan financiará actuaciones de construcción y mejora de infraestructuras, de transformación digital y de adecuación energética de instalaciones universitarias.

Los fondos del plan proceden de remanentes no afectados generados por transferencias de financiación no ejecutadas en ejercicios anteriores.