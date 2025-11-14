Boletín informativo
Aquí te traemos las noticias más importantes que marcan hoy la actualidad de Córdoba
La primera parcelación con servicios básicos, la demanda de ciclos de FP vinculados a la Base Logística y los homenajes y reconocimientos a Fosforito concentran el interés informativo de la mañana en Córdoba
La actualidad de Córdoba llega hoy con una mezcla de avances, desafíos y emoción contenida. La Campiñuela Norte se convierte en la primera parcelación en obtener servicios básicos gracias a las posibilidades abiertas por la Ley Lista, un paso decisivo para regularizar núcleos que llevaban décadas esperando soluciones. Mientras tanto, la Formación Profesional sigue consolidándose como valor formativo: los ciclos vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra registran una demanda sin precedentes, con la Automoción a la cabeza y hasta 190 personas en lista de espera, evidenciando la necesidad de ampliar la oferta educativa. Y por último, la pérdida de Antonio Fernández sigue manteniendo su vigencia informativa. El mundo del flamenco despide con profundo dolor y respeto a Fosforito, cuya capilla ardiente reúne a cientos de personas para rendir homenaje a una de las voces más grandes de nuestra historia antes del funeral previsto esta tarde en la iglesia San Pablo de Málaga.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Bronca política en el Pleno de Córdoba por la limpieza, los cribados y por la planificación eléctrica del norte de la provincia
- Electromecánicas y distrito Sur rompen la dinámica: acuerdo para mejorar calles e infraestructuras
- Cae el número de empleadas de hogar en Córdoba y ya son un 5% menos que hace un año
- El Hospital Reina Sofía de Córdoba abre su nuevo Hospital Quirúrgico de Día para acortar las esperas
- La borrasca 'Claudia' deja ya 19 litros en la capital de Córdoba a la espera de las horas de más lluvia
- Comienza el montaje de atracciones de Navidad en el Vial Norte y el centro de Córdoba
Provincia
- El programa navideño de Lucena se refuerza con Raya Real y dos zambombas flamencas
- Un detenido por la muerte de un joven temporero en Adamuz por un disparo de arma de pequeño calibre
Campo
- El balance del año hidrológico en la cuenca del Guadalquivir consolida la ruptura del ciclo de sequía
España
- El juicio al fiscal general, visto para sentencia: la defensa pasa al ataque contra la fiscal superior de Madrid y la acusación insiste en que él filtró
- Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA
Deportes
- El Córdoba CF y su trabajo para tapar la banda izquierda ante el Deportivo
- Rafa Lozano Jr. quiere hacer historia en Córdoba debutando como boxeador profesional con un título
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El proceso de regularización de dos parcelaciones de Córdoba se desbloquea