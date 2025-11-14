Aquí te traemos las noticias más importantes que marcan hoy la actualidad de Córdoba

La actualidad de Córdoba llega hoy con una mezcla de avances, desafíos y emoción contenida. La Campiñuela Norte se convierte en la primera parcelación en obtener servicios básicos gracias a las posibilidades abiertas por la Ley Lista, un paso decisivo para regularizar núcleos que llevaban décadas esperando soluciones. Mientras tanto, la Formación Profesional sigue consolidándose como valor formativo: los ciclos vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra registran una demanda sin precedentes, con la Automoción a la cabeza y hasta 190 personas en lista de espera, evidenciando la necesidad de ampliar la oferta educativa. Y por último, la pérdida de Antonio Fernández sigue manteniendo su vigencia informativa. El mundo del flamenco despide con profundo dolor y respeto a Fosforito, cuya capilla ardiente reúne a cientos de personas para rendir homenaje a una de las voces más grandes de nuestra historia antes del funeral previsto esta tarde en la iglesia San Pablo de Málaga.

