Aquí te traemos las noticias más importantes que marcan hoy la actualidad de Córdoba

La primera parcelación con servicios básicos, la demanda de ciclos de FP vinculados a la Base Logística y los homenajes y reconocimientos a Fosforito concentran el interés informativo de la mañana en Córdoba

La actualidad de Córdoba llega hoy con una mezcla de avances, desafíos y emoción contenida. La Campiñuela Norte se convierte en la primera parcelación en obtener servicios básicos gracias a las posibilidades abiertas por la Ley Lista, un paso decisivo para regularizar núcleos que llevaban décadas esperando soluciones. Mientras tanto, la Formación Profesional sigue consolidándose como valor formativo: los ciclos vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra registran una demanda sin precedentes, con la Automoción a la cabeza y hasta 190 personas en lista de espera, evidenciando la necesidad de ampliar la oferta educativa. Y por último, la pérdida de Antonio Fernández sigue manteniendo su vigencia informativa. El mundo del flamenco despide con profundo dolor y respeto a Fosforito, cuya capilla ardiente reúne a cientos de personas para rendir homenaje a una de las voces más grandes de nuestra historia antes del funeral previsto esta tarde en la iglesia San Pablo de Málaga.

  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  3. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  4. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  5. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  7. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  8. El proceso de regularización de dos parcelaciones de Córdoba se desbloquea

