Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inclusión

La solidaridad cordobesa estrena casa propia

El tercer sector valora el potencial de la nueva Casa de la Solidaridad y pide que el reglamento se elabore con participación real para que el proyecto sea "de todos"

Juan Martínez le muestra el espacio a las entidades en la jornada de puertas abiertas.

Juan Martínez le muestra el espacio a las entidades en la jornada de puertas abiertas. / Chencho Martínez

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Casa de la Solidaridad responde a una demanda histórica del tejido social y de cooperación de Córdoba y ya está aquí. Este viernes se ha celebrado una jornada de puertas abiertas para que todas las asociaciones pudieran conocer el espacio y empezar a imaginar cómo van a hacer uso de él tras su apertura, fijada para este próximo lunes en el antiguo cuartel de Lepanto, con entrada por la entrada de la Escuela de Participación Ciudadana.

Las entidades valoran especialmente la utilidad de los espacios, el equipamiento técnico y la posibilidad de trabajar en red en unas instalaciones versátiles, amplias y bien equipadas. Cuenta con cinco despachos, tres salas para talleres, un office y un salón de actos para 60 personas. Dispondrá, a demanda, de equipos de sonido, proyectores y sistema de vigilancia. Son espacios pensados para reuniones, talleres formativos, actividades públicas y trabajo en equipo.

Casa de la solidaridad

El inmueble cuenta con espacios para talleres y actividades. / Chencho Martínez

Las organizaciones acogen la apertura con ilusión, considerando el espacio un hito para la cooperación en Córdoba. Se considera la casa como un futuro punto de referencia para la solidaridad y la cooperación internacional en la ciudad. Guadalupe López Bernal, de InterRed, asegura que "es un espacio de mucha utilidad y lo acogemos con ilusión y ganas", ha destacado al tiempo que ha pedido ampliar el horario actual.

Federico Romero, de CIC Batá, y Fausto Guzmán, de Aspa, han asegurado que "es una oportunidad, un sueño de hace mucho tiempo dedicado a la solidaridad" y afirman que "lo importante es que las organizaciones lo hagamos nuestro y se convierta en un punto de referencia" para todas ellas.

Javier Maíllo, presidente de Córdoba Solidaria, ha destacado que el espacio servirá también "para que las entidades se encuentren más y trabajen juntas", por lo que esperan poder pronto "empezar a darle vida".

Las entidades podrán reservar sala a través de la web de la Delegación de Cooperación y tendrá un funcionamiento con espacios rotativos, de tipo coworking y un despacho fijo para Córdoba Solidaria. El horario provisional es de 11.00 a 13.00 horas, aunque la instalación está preparada para estar abierta cuando las entidades lo soliciten.

Casa de la solidaridad

La casa cuenta con cinco despachos para las asociaciones. / Chencho Martínez

Existe una norma provisional, mediante el Reglamento de Participación Ciudadana, pero las organizaciones reclaman que el definitivo se elabore con participación real del sector. Juan Martínez, de la Delegación de Cooperación, asegura que en el texto definitivo intervendrá el Consejo Social y el Movimiento Ciudadano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  3. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  4. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  5. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  6. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  7. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  8. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos

La solidaridad cordobesa estrena casa propia

La solidaridad cordobesa estrena casa propia

La Brigada Guzmán el Bueno X lidera del ejercicio táctico 'BRI X Égida 2025'

La Brigada Guzmán el Bueno X lidera del ejercicio táctico 'BRI X Égida 2025'

El Hospital Quirónsalud Córdoba acoge una mesa informativa de Adicor para sensibilizar y fomentar la prevención de la diabetes

El Hospital Quirónsalud Córdoba acoge una mesa informativa de Adicor para sensibilizar y fomentar la prevención de la diabetes

El Plan del arbolado comenzará a aplicarse en los barrios de Córdoba con menor cobertura arbórea

El Plan del arbolado comenzará a aplicarse en los barrios de Córdoba con menor cobertura arbórea

Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad

Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad

La Universidad de Córdoba recibirá 142,04 millones en el primer reparto del modelo de financiación 2025

La Universidad de Córdoba recibirá 142,04 millones en el primer reparto del modelo de financiación 2025

PSOE y Hacemos Córdoba llevan a la Fiscalía los restos arqueológicos de la ronda Norte

PSOE y Hacemos Córdoba llevan a la Fiscalía los restos arqueológicos de la ronda Norte

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena
Tracking Pixel Contents