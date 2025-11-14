La sexta Marcha por la Diabetes en Córdoba se aplaza por lluvia al sábado 22

La sexta Marcha por la Diabetes, que organiza la Asociación por la Diabetes de Córdoba (Adicor), que estaba prevista este sábado 15 de noviembre se ha aplazado al sábado 22, a las 16.30 horas, con salida en la Torre de la Calahorra. El evento contará con la animación de la escuela de batucada TBT.

Por otro lado, el Colegio de Enfermería de Córdoba organiza el jueves 20 de noviembre, desde las 17.00 horas, la jornada ‘Diabetes en la infancia y juventud’, en la que intervendrán colegiados en enfermería especializados sobre diabetes.