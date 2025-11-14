Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día mundial de la enfermedad

La sexta Marcha por la Diabetes en Córdoba se aplaza por lluvia al sábado 22

El Colegio de Enfermería celebra el jueves 20 la jornada 'Diabetes en la infancia y juventud'

Asistentes a la quinta marcha organizada por Adicor en Córdoba el pasado año.

Asistentes a la quinta marcha organizada por Adicor en Córdoba el pasado año. / Manuel Murillo

M.J. Raya

M.J. Raya

La sexta Marcha por la Diabetes, que organiza la Asociación por la Diabetes de Córdoba (Adicor), que estaba prevista este sábado 15 de noviembre se ha aplazado al sábado 22, a las 16.30 horas, con salida en la Torre de la Calahorra. El evento contará con la animación de la escuela de batucada TBT.

La sexta Marcha por la Diabetes en Córdoba se ha aplazado al sábado 22 de noviembre.

La sexta Marcha por la Diabetes en Córdoba se ha aplazado al sábado 22 de noviembre. / CÓRDOBA

Por otro lado, el Colegio de Enfermería de Córdoba organiza el jueves 20 de noviembre, desde las 17.00 horas, la jornada ‘Diabetes en la infancia y juventud’, en la que intervendrán colegiados en enfermería especializados sobre diabetes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  3. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  4. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  5. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  7. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  8. El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 14 de noviembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 14 de noviembre de 2025

Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos

Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos

Cae el número de empleadas de hogar en Córdoba y ya son un 5% menos que hace un año

Cae el número de empleadas de hogar en Córdoba y ya son un 5% menos que hace un año

Andalucía pilota la detección precoz de la diabetes tipo 1 en personas de alto riesgo. ¿A quiénes beneficiará?

Andalucía pilota la detección precoz de la diabetes tipo 1 en personas de alto riesgo. ¿A quiénes beneficiará?

Adicor demanda a la Junta que financie sensores de monitorización para la diabetes tipo 2 con mal control metabólico

Adicor demanda a la Junta que financie sensores de monitorización para la diabetes tipo 2 con mal control metabólico

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

María José Párraga, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba: "La supervivencia de los prematuros de menos de 1.500 gramos alcanza el 90-95%"

María José Párraga, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba: "La supervivencia de los prematuros de menos de 1.500 gramos alcanza el 90-95%"

Un concierto recauda este domingo fondos en Córdoba para investigar contra el tumor cerebral pediátrico

Tracking Pixel Contents