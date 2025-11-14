Día mundial de la enfermedad
La sexta Marcha por la Diabetes en Córdoba se aplaza por lluvia al sábado 22
El Colegio de Enfermería celebra el jueves 20 la jornada 'Diabetes en la infancia y juventud'
La sexta Marcha por la Diabetes, que organiza la Asociación por la Diabetes de Córdoba (Adicor), que estaba prevista este sábado 15 de noviembre se ha aplazado al sábado 22, a las 16.30 horas, con salida en la Torre de la Calahorra. El evento contará con la animación de la escuela de batucada TBT.
Por otro lado, el Colegio de Enfermería de Córdoba organiza el jueves 20 de noviembre, desde las 17.00 horas, la jornada ‘Diabetes en la infancia y juventud’, en la que intervendrán colegiados en enfermería especializados sobre diabetes.
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas