Del 17 al 30 de noviembre
Ruta 'de la tapa' saludable en Córdoba: estos son los platos que podrás degustar sin remordimiento en 'Salud y sabor'
Salmorejos innovadores, un sinfín de ensaladas, carnes, pescados y verduras, entre las propuestas que ofrecerán más de 20 bares de la ciudad
Que una buena alimentación es sinónimo de salud no es ninguna novedad, aunque cada vez están ganando más terreno las prácticas saludables, la adaptación de recetas tradicionales con una elaboración más healthy y cuidarse como forma de vida. Nutricionistas, investigadores y otros expertos relacionan directamente los buenos alimentos con ganar años de vida. Y eso precisamente lo que quiere fomentar el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) en la primera ruta gastronómica saludable 'Salud y sabor'.
El objetivo, según los organizadores, es acercar la ciencia biomédica a la ciudadanía y reforzar la idea de que cuidar lo que comemos es cuidar nuestra calidad de vida. "La alimentación saludable es la herramienta más poderosa para evitar las enfermedades y para poder tratarlas una vez detectadas", ha afirmado el director del Imibic, Pablo Pérez.
Con esta peculiar ruta de la tapa en la que participan una veintena de bares y restaurantes de Córdoba podrás salir y comer sin remordimiento. Verduras y carnes frescas, ensaladas, pescados así como sopas frías y calientes son algunas de las exquisiteces que se podrán catar. Los negocios adheridos a la iniciativa están repartidos por distintos barrios de la ciudad.
Estos son los establecimientos participantes y cada una de sus propuestas culinarias. Apunta, porque tendrás hasta el 30 de noviembre para probarlas.
Taberna Barra y Mesa
Roastbeef (carne asada al horno) de lomo de gamo
Bodegas Campos
Papas aliñás con lubina a la sal y pilpil ligero, hinojo encurtido y ensalada de rúcula
La Casa de Manolete Bistró
Limón azul: sorbete natural de cítricos, cianobacterias y antocianimas
Astoria Casa Matías
Ensalada de aguacate con rape y gambas
Casa Salvador – Dmerkdo
Corvina asada con su gazpachuelo
Taberna Porta Gayola
Salmorejo de melón con ventresca de atún a la parrilla
El Churrasco
Panaché de verduras de temporada con parmentier de patata
Casa El Pisto
Ensalada de bacalao con naranja
Mercado Victoria
Timbal de quinoa con mango y aguacate, germinado de rabanitos, AOVE y salsa de soja
Taberna La Viuda
Gazpachuelo malagueño con pastel de tagarninas
Puerta Sevilla
Solomillo de venado sobre crema de calabaza asada y confitura de arándanos
La Posada del Caballo Andaluz
Pifarrada de conejo
Ermita de la Candelaria
Ensalada de lubina marinada
Almudaina
Lingote de oreja de cerdo, hummus de alubia blanca y chucrut cítrico
Cafetería del Imibic
Crema de calabaza y clavo con una falsa tortilla de camarones
Taberna Almodóvar
Alcachofas de temporada, confitadas y salteadas con AOVE de ajo, con taquitos de jamón 100% ibérico de bellota del Valle de los Pedroches
La Taberna de Turruñuelos
Alcachofas de temporada, confitadas y salteadas con AOVE de ajo, con taquitos de jamón 100% ibérico de bellota del Valle de los Pedroches
Los Quintos
Espárrago verde a la plancha con vinagreta de cítricos, almendra cordobesa y queso curado
Nuevo Puerto
Salmorejo de melón con ventresca de atún a la parrilla
Bar Pataya
Salmorejo de melón con ventresca de atún a la parrilla
Gastrobar El Capricho
Salmorejo de melón con ventresca de atún a la parrilla
Taberna del Volapié
Salmorejo de melón con ventresca de atún a la parrilla
Gran Bar
Salmorejo de melón con ventresca de atún a la parrilla
Taberna Góngora
Jabalí a la plancha
Quinto Puerto
Salmorejo de melón con ventresca de atún a la parrilla
