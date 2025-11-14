Ruta 'de la tapa' saludable en Córdoba: estos son los platos que podrás degustar sin remordimiento en 'Salud y sabor'

Que una buena alimentación es sinónimo de salud no es ninguna novedad, aunque cada vez están ganando más terreno las prácticas saludables, la adaptación de recetas tradicionales con una elaboración más healthy y cuidarse como forma de vida. Nutricionistas, investigadores y otros expertos relacionan directamente los buenos alimentos con ganar años de vida. Y eso precisamente lo que quiere fomentar el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) en la primera ruta gastronómica saludable 'Salud y sabor'.

El objetivo, según los organizadores, es acercar la ciencia biomédica a la ciudadanía y reforzar la idea de que cuidar lo que comemos es cuidar nuestra calidad de vida. "La alimentación saludable es la herramienta más poderosa para evitar las enfermedades y para poder tratarlas una vez detectadas", ha afirmado el director del Imibic, Pablo Pérez.

Con esta peculiar ruta de la tapa en la que participan una veintena de bares y restaurantes de Córdoba podrás salir y comer sin remordimiento. Verduras y carnes frescas, ensaladas, pescados así como sopas frías y calientes son algunas de las exquisiteces que se podrán catar. Los negocios adheridos a la iniciativa están repartidos por distintos barrios de la ciudad.

Estos son los establecimientos participantes y cada una de sus propuestas culinarias. Apunta, porque tendrás hasta el 30 de noviembre para probarlas.

Taberna Barra y Mesa

Roastbeef (carne asada al horno) de lomo de gamo

Bodegas Campos

Papas aliñás con lubina a la sal y pilpil ligero, hinojo encurtido y ensalada de rúcula

La Casa de Manolete Bistró

Limón azul: sorbete natural de cítricos, cianobacterias y antocianimas

Astoria Casa Matías

Ensalada de aguacate con rape y gambas

Casa Salvador – Dmerkdo

Corvina asada con su gazpachuelo

Plato de la ruta gastronómica saludable 'Salud y Sabor'. / Victor Castro

Taberna Porta Gayola

Salmorejo de melón con ventresca de atún a la parrilla

El Churrasco

Panaché de verduras de temporada con parmentier de patata

Casa El Pisto

Ensalada de bacalao con naranja

Plato de naranjas con bacalao, cebolla, aceitunas y huevo de Casa El Pisto. / Victor Castro¡

Timbal de quinoa con mango y aguacate, germinado de rabanitos, AOVE y salsa de soja

Taberna La Viuda

Gazpachuelo malagueño con pastel de tagarninas

Puerta Sevilla

Solomillo de venado sobre crema de calabaza asada y confitura de arándanos

La Posada del Caballo Andaluz

Pifarrada de conejo

Ermita de la Candelaria

Ensalada de lubina marinada

Almudaina

Lingote de oreja de cerdo, hummus de alubia blanca y chucrut cítrico

Cafetería del Imibic

Crema de calabaza y clavo con una falsa tortilla de camarones

Taberna Almodóvar

Alcachofas de temporada, confitadas y salteadas con AOVE de ajo, con taquitos de jamón 100% ibérico de bellota del Valle de los Pedroches

La Taberna de Turruñuelos

Los Quintos

Espárrago verde a la plancha con vinagreta de cítricos, almendra cordobesa y queso curado

El plato de Los Quintos de la ruta 'Salud y Sabor'. / Victor Castro

Nuevo Puerto

Bar Pataya

Gastrobar El Capricho

Un cocinero en la presentación de los platos que se ofrecerán en la ruta 'Salud y Sabor'. / Víctor Castro

Taberna del Volapié

Gran Bar

Taberna Góngora

Jabalí a la plancha

Quinto Puerto

