La Junta defiende su reacción “inmediata y continuada” en la protección de los restos arqueológicos de la ronda Norte de Córdoba

La Junta de Andalucía ha emitido un comunicado en el que defiende que no ha existido “inactividad” en la gestión y protección de los restos arqueológicos hallados en las obras de la ronda Norte y asegura que se ha actuado “de manera inmediata y continuada” mediante la coordinación entre las consejerías de Fomento y Cultura. La Junta responde así al anuncio de PSOE y Hacemos Córdoba de poner el asunto en manos de la Fiscalía. Ambos partidos entienden que se ha cometido "una imprudencia" al no haber cubierto el yacimiento para protegerlo.

Según el comunicado de la Junta, los restos fueron protegidos provisionalmente siguiendo las indicaciones de la Consejería de Cultura y del arqueólogo director de la intervención. "Esta actuación inicial incluyó medidas específicas ante la previsión de lluvias", dice la nota. En concreto,señala que "el pasado 29 de octubre se ejecutó una cubrición provisional con geotextil, supervisada por el arqueólogo responsable, quedando los restos totalmente protegidos ese mismo día". La cubrición fue revisada y validada nuevamente el día siguiente para garantizar su eficacia, añade a Junta.

Los trabajos continuarán

Tras esta primera intervención, la Junta explica que se ha formalizado el contrato de consolidación, y el equipo de restauración ha tomado ya contacto con el yacimiento, revisando de nuevo la cubrición provisional. Las labores avanzarán en cuanto existan condiciones meteorológicas adecuadas para trabajar sobre el terreno.

Los trabajos previstos incluyen desbroce, limpieza, engasado, fijación de fragmentos de revestimientos, tratamientos preventivos, consolidación de morteros y una cubrición por estancias mediante geotextil y arena. En estas tareas participarán restauradoras especializadas en arqueología, siempre bajo la supervisión del arqueólogo director de la intervención.