APAGÓN
Una incidencia en dos líneas tensión de Endesa con origen en La Torrecilla provoca un apagón en varias zonas de la capital
Los técnicos trabajan para solucionar el problema en las próximas horas
Varias zonas de Córdoba capital se han quedado en la mañana de este viernes sin luz debido a una incidencia en dos líneas de tensión de Endesa con origen en la subestación de La Torrecilla.
El apagón se ha iniciado en torno a las 8.45 horas y se mantiene en estos momentos, aunque fuentes de Endesa apuntan a que los técnicos ya están trabajando en la avería y que la luz volverá por completo a lo largo de la mañana.
Entre los que han experimentado el corte de luz, que afecta a unos 150 clientes, hay casos en los que el suministro ha vuelto al poco tiempo, mientras que en otros persiste, con leves subidas y bajadas de la tensión. Desde Endesa no han podido especificar las zonas afectadas, que sí se sabe que son las cercanas a La Torrecilla.
