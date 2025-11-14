Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 14 de noviembre de 2025

Festival de piano

Actuación en la Mezquita Catedral

Martina Filjak actuará con el Coro Ziryab y la Orquesta de Córdoba, dentro del Festival de Piano ‘Rafael Orozco’. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Mezquita-Catedral. Cardenal Herrero, 1. 20.00 horas.

Presentación

‘5 maestros cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz’

Presentación de la edición impresa del catálogo de la exposición 5 Maestros cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz: Horacio Ferrer, Rafael Botí, Pedro Bueno, Ángel López-Obrero y Antonio Rodríguez Luna.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. 12.00 horas.

Cine palestino

Proyección de ‘Partition’

Dentro de la muestra de Cine palestino tendrá lugar la proyección de Partition, de Diana Allan. Habrá un coloquio moderado por Julia Martos y Marisa Benito Crespo. Entrada libre.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener. 19.30 horas.

Concierto

Alejandro Hurtado presenta ‘El primer llanto’

Concierto de Alejandro Hurtado presentando su nuevo disco, El primer llanto. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música ‘Rafael Orozco’. Ángel de Saavedra, 1. 12.00 horas.

Espectáculo

Monólogo con Xavi Daura

Presentación del monólogo titulado Báilenlo, con el humor de Xavi Daura.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Presentación

‘La medicina del alma. Esencia de la meditación Vipassana’

Se presenta el libro La medicina del alma. Esencia de la meditación Vipassana, de Antonio Doñaque Sola. El acto correrá a cargo de Magdalena Entrenas.

CÓRDOBA Biblioteca Provincial de Córdoba. Avda. de América, s/n. 19.00 horas.

Certamen de música urbana

‘Batalla de promesas’

En total participarán 25 artistas, de los cuales 18 son de Córdoba y el resto, de ciudades como Madrid, Salamanca, Murcia, Burgos o Jerez. Fuera de concurso y abriendo el certamen actuará la rapera cordobesa Zilah.

CÓRDOBA Centro Osio. Plaza de Cañero. 17.00 horas.

Teatro

Puesta en escena de ‘Tuyo Cid’

La compañía Malaje Solo pone en escena la obra Tuyo Cid, viaje a los orígenes de la literatura española.

PALMA DEL RÍO. Teatro Coliseo. Avda. Pío, XII. 20.30 horas.

Muestra

Exposición sobre el teatro de Antonio Gala

El Museo Casa de las Cadenas de Villa del Río acoge la exposición La vida de otra manera, que hace un recorrido gráfico e interesante por cuarenta años de teatro en la obra de Antonio Gala.