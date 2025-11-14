Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 14 de noviembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Actuación en la Mezquita Catedral

Actuación en la Mezquita Catedral / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Festival de piano

Actuación en la Mezquita Catedral

Martina Filjak actuará con el Coro Ziryab y la Orquesta de Córdoba, dentro del Festival de Piano ‘Rafael Orozco’. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Mezquita-Catedral.

Cardenal Herrero, 1.

20.00 horas.

Presentación

‘5 maestros cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz’

Presentación de la edición impresa del catálogo de la exposición 5 Maestros cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz: Horacio Ferrer, Rafael Botí, Pedro Bueno, Ángel López-Obrero y Antonio Rodríguez Luna.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol.

Ronda de los Tejares, 32.

12.00 horas.

Cine palestino

Proyección de ‘Partition’

Dentro de la muestra de Cine palestino tendrá lugar la proyección de Partition, de Diana Allan. Habrá un coloquio moderado por Julia Martos y Marisa Benito Crespo. Entrada libre.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener.

19.30 horas.

Concierto

Alejandro Hurtado presenta ‘El primer llanto’

Concierto de Alejandro Hurtado presentando su nuevo disco, El primer llanto. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música ‘Rafael Orozco’.

Ángel de Saavedra, 1.

12.00 horas.

Espectáculo

Monólogo con Xavi Daura

Presentación del monólogo titulado Báilenlo, con el humor de Xavi Daura.

CÓRDOBA. Teatro Avanti.

María Auxiliadora, s/n.

20.30 horas.

Presentación

‘La medicina del alma. Esencia de la meditación Vipassana’

Se presenta el libro La medicina del alma. Esencia de la meditación Vipassana, de Antonio Doñaque Sola. El acto correrá a cargo de Magdalena Entrenas.

CÓRDOBA Biblioteca Provincial de Córdoba.

Avda. de América, s/n.

19.00 horas.

Certamen de música urbana

‘Batalla de promesas’

En total participarán 25 artistas, de los cuales 18 son de Córdoba y el resto, de ciudades como Madrid, Salamanca, Murcia, Burgos o Jerez. Fuera de concurso y abriendo el certamen actuará la rapera cordobesa Zilah.

CÓRDOBA Centro Osio.

Plaza de Cañero.

17.00 horas.

Teatro

Puesta en escena de ‘Tuyo Cid’

La compañía Malaje Solo pone en escena la obra Tuyo Cid, viaje a los orígenes de la literatura española.

PALMA DEL RÍO. Teatro Coliseo.

Avda. Pío, XII.

20.30 horas.

Muestra

Exposición sobre el teatro de Antonio Gala

El Museo Casa de las Cadenas de Villa del Río acoge la exposición La vida de otra manera, que hace un recorrido gráfico e interesante por cuarenta años de teatro en la obra de Antonio Gala.

VILLA DEL RÍO. Museo Casa de las Cadenas.

Blas Infante.

De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  3. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  4. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  5. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  7. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  8. El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 14 de noviembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 14 de noviembre de 2025

Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos

Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos

Cae el número de empleadas de hogar en Córdoba y ya son un 5% menos que hace un año

Cae el número de empleadas de hogar en Córdoba y ya son un 5% menos que hace un año

Andalucía pilota la detección precoz de la diabetes tipo 1 en personas de alto riesgo. ¿A quiénes beneficiará?

Andalucía pilota la detección precoz de la diabetes tipo 1 en personas de alto riesgo. ¿A quiénes beneficiará?

Adicor demanda a la Junta que financie sensores de monitorización para la diabetes tipo 2 con mal control metabólico

Adicor demanda a la Junta que financie sensores de monitorización para la diabetes tipo 2 con mal control metabólico

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

María José Párraga, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba: "La supervivencia de los prematuros de menos de 1.500 gramos alcanza el 90-95%"

María José Párraga, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba: "La supervivencia de los prematuros de menos de 1.500 gramos alcanza el 90-95%"

Un concierto recauda este domingo fondos en Córdoba para investigar contra el tumor cerebral pediátrico

Tracking Pixel Contents