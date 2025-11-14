Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividad de Movember

Córdoba CF y Colegio de médicos juegan un partido de fútbol para concienciar contra el cáncer de próstata

El encuentro se disputa el miércoles 19, en la Ciudad Deportiva

Cartel anunciador del partido de fútbol solidario. / CÓRDOBA

M.J. Raya

El miércoles 19 de noviembre, en la Ciudad Deportiva del Córdoba CF, se celebrará un partido benéfico que enfrentará a un combinado de jugadores del Córdoba CF con integrantes del equipo de fútbol del Colegio de Médicos de Córdoba, que son profesionales que ejercen en el hospital Reina Sofía e Imibic.

Se trata de un encuentro que forma parte de la iniciativa #Movember, que fomenta la investigación sobre el cáncer de próstata y su detección precoz.

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 14 de noviembre de 2025

Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos

Cae el número de empleadas de hogar en Córdoba y ya son un 5% menos que hace un año

Andalucía pilota la detección precoz de la diabetes tipo 1 en personas de alto riesgo. ¿A quiénes beneficiará?

Adicor demanda a la Junta que financie sensores de monitorización para la diabetes tipo 2 con mal control metabólico

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

María José Párraga, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba: "La supervivencia de los prematuros de menos de 1.500 gramos alcanza el 90-95%"

