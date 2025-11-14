Córdoba CF y Colegio de médicos juegan un partido de fútbol para concienciar contra el cáncer de próstata

El miércoles 19 de noviembre, en la Ciudad Deportiva del Córdoba CF, se celebrará un partido benéfico que enfrentará a un combinado de jugadores del Córdoba CF con integrantes del equipo de fútbol del Colegio de Médicos de Córdoba, que son profesionales que ejercen en el hospital Reina Sofía e Imibic.

Se trata de un encuentro que forma parte de la iniciativa #Movember, que fomenta la investigación sobre el cáncer de próstata y su detección precoz.