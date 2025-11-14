Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

Córdoba anota la mayor subida de precios del año en el mes de octubre con ropa y calzado al alza

La vivienda se posiciona en lo alto de la tabla, siendo un 8,1% más cara respecto al año pasado

El calzado y la ropa experimentan la mayor subida de precios.

El calzado y la ropa experimentan la mayor subida de precios. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los precios han vuelto a subir en Córdoba tras tres meses a la baja. El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha anotado un encarecimiento general de los productos durante el pasado mes de octubre, con una inflación del 1,3% respecto a septiembre y un aumento del 3,4% si se compara con los precios del año pasado en la provincia. Además, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mes de octubre se convierte en el mes más caro en lo que va de año, acumulando una subida de los precios del 2,5% desde el mes de enero.

Los apartados que han experimentado en octubre un mayor crecimiento de los precios han sido el vestido y calzado (+13,1%) y los alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,5%) y enseñanza (+1,6%). Las subidas más discretas se experimentaron en restaurantes y hoteles (+0,9%); vivienda, agua, electricidad y gas (+0,8%); muebles y artículos de hogar (+0,4%); transporte (+0,2%). En cuanto a las bajadas, la más importante se registró en bebidas alcohólicas y tabaco con una caída del 1,8% y en ocio y cultura, con una caída del 0,3%, mientras la sanidad y las comunicaciones no registraron variaciones.

Inflación interanual

La inflación interanual ha subido en todos los sectores. La mayor alza del IPC en la provincia de Córdoba se ha producido en vivienda y combustibles, con un aumento del 8,1% con respecto a octubre de 2024 y del 5,2% desde enero de 2025.

El segundo apartado con mayor incremento de costes interanual es el de vestido y calzado (+7,4%), seguido de los restaurantes y hoteles, que han registrado un alza de precios interanual del 6,5%. Las bebidas alcohólicas y el tabaco también son un 2,9% más caros que el año pasado, y el precio de los alimentos ha crecido un 2,3% en los últimos doce meses.

Por provincias

Córdoba es la provincia andaluza donde más se han incrementado los precios en octubre siendo la única donde la inflación crece por encima del 1%. En el cómputo interanual, se sitúa como la segunda, solamente por detrás de Málaga, que se encarece en un 3,6% respecto al año 2024.

Noticias relacionadas y más

Si contamos desde enero, Córdoba y Cádiz (con un 2,5%) son las provincias que más han sufrido la inflación por detrás de Sevilla (+2,6%) y Málaga con un 2,8%. Las que menos notan esta subida general de los precios son Almería y Huelva (+2,2%) y Jaén con una inflación del 2% en lo que va de año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  3. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  4. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  5. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  7. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  8. El proceso de regularización de dos parcelaciones de Córdoba se desbloquea

El Ayuntamiento de Córdoba confecciona un protocolo de actuación ante avisos de la Aemet

El Ayuntamiento de Córdoba confecciona un protocolo de actuación ante avisos de la Aemet

Córdoba anota la mayor subida de precios del año en el mes de octubre con ropa y calzado al alza

Córdoba anota la mayor subida de precios del año en el mes de octubre con ropa y calzado al alza

María José Párraga, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba: "La supervivencia de los prematuros de menos de 1.500 gramos alcanza el 90-95%"

María José Párraga, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba: "La supervivencia de los prematuros de menos de 1.500 gramos alcanza el 90-95%"

Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center: "Existen tratamientos eficaces para frenar su avance y mejorar la calidad de vida"

Una incidencia en dos líneas tensión de Endesa con origen en La Torrecilla provoca un apagón en varias zonas de la capital

Una incidencia en dos líneas tensión de Endesa con origen en La Torrecilla provoca un apagón en varias zonas de la capital

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

Andalucía pilota la detección precoz de la diabetes tipo 1 en personas de alto riesgo. ¿A quiénes beneficiará?

Andalucía pilota la detección precoz de la diabetes tipo 1 en personas de alto riesgo. ¿A quiénes beneficiará?

El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua

El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
Tracking Pixel Contents