Evento benéfico
Un concierto recauda este domingo fondos en Córdoba para investigar contra el tumor cerebral pediátrico
La actividad está organizada por Kilómetros de Esperanza e Imibic
Este domingo 16 de noviembre, a las 19.00 horas, el salón de actos de la Diputación de Córdoba, acogerá el concierto solidario ‘Voces por la esperanza’, impulsado por Kilómetros de Esperanza e Imibic, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del tumor cerebral pediátrico.
La venta de entradas o donativos se puede hacer el mismo día del concierto o en www.giglon.com con un coste de 15 euros cada entrada. El concierto contará con la dirección musical de Clemente Mata.
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas