Un concierto recauda este domingo fondos en Córdoba para investigar contra el tumor cerebral pediátrico

Este domingo 16 de noviembre, a las 19.00 horas, el salón de actos de la Diputación de Córdoba, acogerá el concierto solidario ‘Voces por la esperanza’, impulsado por Kilómetros de Esperanza e Imibic, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del tumor cerebral pediátrico.

La venta de entradas o donativos se puede hacer el mismo día del concierto o en www.giglon.com con un coste de 15 euros cada entrada. El concierto contará con la dirección musical de Clemente Mata.