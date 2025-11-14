'Claudia' descarga casi 50 litros en menos de dos días en Córdoba: así evoluciona la borrasca

La borrasca 'Claudia' ha dejado ya, en menos de dos días, casi 50 litros de agua por metro cuadrado en la capital de Córdoba. Desde que este jueves, al mediodía, empezara a descargar en la provincia, apenas ha dado tregua.

Este viernes, las lluvias han sido fuertes por momentos, dejando hasta siete litros a las 17.00 horas. Hasta las 18.00 horas, se han recogido 18,9 litros en la estación meteorológica del aeropuerto. El jueves acabó con 29,2 litros.

Vuelve el aviso amarillo

La lluvia y las tormentas han mantenido a los municipios del cinturón central y del norte de la provincia en aviso amarillo.

Este sábado, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afectará a toda la provincia, incluyendo el sur, donde apenas había tenido repercusión. En Los Pedroches, además, habrá que prestar especial atención al viento.