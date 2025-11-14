Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

'Claudia' descarga casi 50 litros en menos de dos días en Córdoba: así evoluciona la borrasca

La Aemet decreta el aviso amarillo este sábado para toda la provincia por la lluvia, el viento y las tormentas

Varias personas se cubren de la lluvia dejada por 'Claudia' este viernes en Córdoba.

Varias personas se cubren de la lluvia dejada por 'Claudia' este viernes en Córdoba. / Salas/Efe

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

La borrasca 'Claudia' ha dejado ya, en menos de dos días, casi 50 litros de agua por metro cuadrado en la capital de Córdoba. Desde que este jueves, al mediodía, empezara a descargar en la provincia, apenas ha dado tregua.

Este viernes, las lluvias han sido fuertes por momentos, dejando hasta siete litros a las 17.00 horas. Hasta las 18.00 horas, se han recogido 18,9 litros en la estación meteorológica del aeropuerto. El jueves acabó con 29,2 litros.

Vuelve el aviso amarillo

La lluvia y las tormentas han mantenido a los municipios del cinturón central y del norte de la provincia en aviso amarillo.

Este sábado, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afectará a toda la provincia, incluyendo el sur, donde apenas había tenido repercusión. En Los Pedroches, además, habrá que prestar especial atención al viento.

TEMAS

