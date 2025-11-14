Cinco presuntos carteristas identificados en la misma jornada por la Policía Local en el entorno de Mezquita-Catedral

Agentes de la Unidad Guardián de la Policía Local de Córdoba llevaron a cabo el pasado 9 de noviembre varias actuaciones simultáneas en el entorno de la Mezquita-Catedral que permitieron la localización e identificación de cinco personas presuntamente dedicadas al robo de carteras entre grupos de turistas en las zonas de mayor afluencia.

La primera intervención se produjo alrededor de las 12.00 horas en el Centro de Recepción de Visitantes, donde los agentes interceptaron a dos mujeres de nacionalidad extranjera, sospechosas de hurto al descuido. Mientras se realizaba esta actuación, el Centro de Mando alertó de la presencia de varios individuos sospechosos en la zona de la Sinagoga. Los agentes desplazados localizaron a un varón, también de nacionalidad extranjera, que coincidía con la descripción facilitada y que reconoció dedicarse al hurto, siendo identificado de inmediato. Durante el proceso, se le intervinieron las llaves de un vehículo de alquiler retirado en el aeropuerto de Málaga, que posteriormente fue localizado y registrado en la avenida de Vallellano, sin hallarse objetos de interés en su interior.

Agentes de la Policía Local, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

De forma paralela, una patrulla del dispositivo Centro 1 interceptó en la plaza del Zoco Municipal a otras dos mujeres, también extranjeras y domiciliadas en Fuengirola. En el cacheo preventivo, los agentes hallaron una cartera con documentación de un ciudadano alemán y 280 euros en efectivo. Aunque en ese momento la víctima no había presentado denuncia, la colaboración de un comerciante y los guías turísticos permitieron localizarlo, personándose posteriormente en la Jefatura de Policía Local para formalizar la denuncia y recuperar sus pertenencias.

La Policía Local de Córdoba mantiene un dispositivo preventivo permanente en las zonas turísticas, con especial atención al entorno de la Mezquita-Catedral, con el objetivo de prevenir hurtos, reforzar la seguridad ciudadana y garantizar una experiencia segura a quienes visitan la ciudad.

Acerca de estas intervenciones, el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, ha señalado que "se pone de manifiesto la operatividad y efectividad de la Unidad Guardián de la Policía Local en el entorno del casco histórico”.