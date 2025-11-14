La Brigada Guzmán el Bueno X lidera del ejercicio táctico 'BRI X Égida 2025'

La Brigada 'Guzmán el Bueno' X ha realizado el ejercicio de puestos de mando asistido por ordenador, 'BRI X Égida 2025', en la Base de Cerro Muriano entre el 10 y el 14 de noviembre. Este ejercicio, liderado por el Cuartel General de la Brigada, ha tenido como objetivo principal adiestrar el sistema de mando y control de los puestos de mando mediante la ejecución de una operación ofensiva de alta intensidad, empleando para ello el simulador Steel Beast como herramienta de apoyo virtual para las células de respuesta de compañía y secciones independientes, según informa la unidad militar en un comunicado.

El 'Égida' ha perseguido otros objetivos clave, como son; integrar las capacidades de combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico al combate de una gran unidad tipo brigada. Por otro lado, poner en práctica los procedimientos de las capacidades de transporte, protección y mando y control que garanticen el sostenimiento en un escenario de combate generalizado en campo abierto y zonas urbanas. Respecto a la gestión de la información y las comunicaciones en el campo de batalla, ejercitar la integración de las plataformas BMS ( mando y control de la maniobra) y TALOS (mando y control de apoyos de fuegos), conectando diferentes nodos y servidores que facilitan la planificación y procesamiento de los apoyos de fuego.

En el transcurso de la semana se han llevado a cabo dos conducciones que han permitido realizar sendas transferencias de autoridad entre los Puestos de Mando Tácticos (PCTAC) y el Puesto de Mando de Apoyo desde Retaguardia (PCAR), aplicando el nuevo Procedimiento Operativo Estándar de modelo adaptado al 'Concepto de Fuerza 35'.

Con este nuevo enfoque de articulación de las estructuras de mando, se busca hacerlas más reducidas, móviles y disminuir la firma electromagnética, lo que aumenta la capacidad de supervivencia y permite una mayor flexibilidad en el espacio de batalla.

Mayor eficacia operativa

Esta alternancia entre los PCTAC asegura la continuidad en la dirección de las operaciones, mientras que el PCAR se encarga de las decisiones de mayor plazo y de la coordinación logística y de inteligencia. Estas prácticas han permitido verificar la efectividad del procedimiento operativo de PC y la capacidad de transferir la autoridad sin comprometer la eficacia operativa.

Al encontrarse a lo largo de 2025 en Fase de Alta Disponibilidad involucrada en diferentes despliegues en el exterior, este ejercicio táctico ha supuesto para la BRI X el hito fundamental y principal de su Programa Anual de Preparación que ha servido para consolidar las lecciones identificadas de otros previos realizados por las unidades subordinadas en el año. Por otra parte, con el 'Égida' se afronta el próximo 2026 en el que se inicia una Fase de Adiestramiento General, siendo el punto de partida que garantice la preparación suficiente para comenzar el año.

Finalmente se ha llevado a cabo el juicio crítico en 'caliente', en el que se han analizado la estructura y los procedimientos empleados con la finalidad de identificar lecciones que se puedan asumir o en su caso evitar que se incorporarán al ciclo de preparación del año siguiente. Con este ejercicio, la Brigada 'Guzmán el Bueno' X ha consolidado su capacidad para operar en escenarios de alta intensidad con una estructura de mando ágil y la sincronización de las funciones tácticas que acortan el ciclo de decisión.