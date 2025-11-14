Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad

Hay elementos del patrimonio de las ciudades que, cuanto más pasa el tiempo, más curiosos se vuelven. Entre ellos están las murallas: aquellas defensas que, hace siglos, marcaban los límites de un territorio y servían para proteger a sus habitantes de guerras, saqueos y peligros que hoy nos parecen casi remotos. En pleno siglo XXI, cuando la estabilidad y el bienestar son la norma en gran parte de Europa, estas estructuras no son más que recuerdos físicos de un pasado agitado.

Lo verdaderamente llamativo es cómo muchas de ellas se han integrado en la vida moderna sin perder su esencia. En distintas ciudades del continente, restos de murallas se entremezclan con locales actuales, restaurantes o tiendas que conviven con la piedra antigua en una especie de diálogo entre generaciones. Córdoba, que siempre ha vivido con naturalidad esa mezcla entre historia y presente, tiene uno de esos ejemplos a unos metros de su monumento más universal.

Ese ejemplo es Garum 2.1: un restaurante muy querido por los cordobeses y situado en pleno casco histórico, en la conocida “calle de la Feria”, justo frente a la Cruz del Rastro y a un paso de la Mezquita y del puente Romano.

La zona, donde en su día se levantaba parte del sistema defensivo de la ciudad, conserva todavía esa impronta de frontera histórica que ahora se funde con uno de los espacios gastronómicos más celebrados de los últimos tiempos.

Un restaurante que juega con la tradición… sin repetirla

Lo que ofrece Garum 2.1 no es simplemente cocina cordobesa, sino una propuesta que parte del recetario clásico y lo retuerce con imaginación.

Varios comentarios de los visitantes hablan de platos que les han sorprendido: desde las croquetas de ajo negro con chocolate blanco, que prácticamente nadie había probado antes, hasta una versión personal del cochifrito o un steak tartar que destaca por su sabor.

El chef Juan Luis Santiago, al frente de Garum 2.1. / FRANCISCO GONZáLEZ

Varios clientes también mencionan tapas ya icónicas del local, como el salmorejo con toque de amontillado, las manitas crujientes o un churro relleno de rabo de toro que se sirve con chocolate.

Son raciones pensadas para compartir, pequeñitas pero muy afinadas, según apuntan muchos de los comensales que han dejado su experiencia. Algunos incluso comentan que el local ha evolucionado hacia una carta más elaborada y con platos diseñados para disfrutar “a bocados”, lo que convierte la cena en un recorrido completo.

El servicio, otro de sus pilares

Si hay algo que se repite en todas las opiniones es el trato del personal. La mayoría lo califica directamente de impecable: amable, atento y con una explicación detallada de cada plato. Para quienes buscan una experiencia algo más pausada y cuidada, este detalle pesa tanto como la comida.

Además muchos destacan la sensibilidad con la que trabajan las intolerancias alimentarias, algo que también suma en un restaurante que aspira a atraer a públicos muy distintos.

El local en sí también recibe elogios constantes y quienes han cenado en la azotea hablan de unas vistas estupendas y de un ambiente muy agradable, mientras que quienes lo han hecho en el interior resaltan la estética del edificio, una casa tradicional que ha sido adaptada para mantener su encanto.