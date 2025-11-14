Adicor demanda a la Junta que financie sensores de monitorización para la diabetes tipo 2 con mal control metabólico

La Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía (FADA), en la que está integrada la Asociación de Diabetes de Córdoba (Adicor), llevaba mucho tiempo demandando a la Consejería de Sanidad que los sensores que financia la sanidad pública andaluza para determinados pacientes con diabetes tipo 1 y 2, de los que disponen más de 57.000 personas en la región, también puedan ser costeados por la Junta para aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que requieren de monitorización continua de glucosa, tratadas con insulina basal y necesidad de mejora de control metabólico, ya que con los sensores podrían mejorar su calidad de vida, resalta la presidenta de Adicor, Adrienn Tamás.

Durante esta semana, el nuevo consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, se ha comprometido a implantar estos sensores para personas con diabetes tipo 2 tratadas con insulina basal y necesidad de mejora de control metabólico a lo largo del próximo año, así como a incrementar notablemente el uso de los sistemas automatizados de infusión de insulina entre los niños y embarazadas con diabetes tipo 1. Esta medida, según el Gobierno andaluz, se extenderá de forma progresiva según prioridad clínica y se incorporará en el marco de un nuevo procedimiento de licitación abierta que ya está preparando la Consejería. Esta mejora llegará a su vez a mujeres gestantes con diabetes tipo 1 que dispondrán de estos sensores de forma generalizada en 2026.

Mesa informativa de Adicor instalada el pasado año en el hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

Mesas informativas por el Día Mundial de la Diabetes

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, Adicor tiene previsto este viernes 14 de noviembre instalar mesas informativas, en el centro Castilla del Pino y en los hospitales Reina Sofía, QuirónSalud y San Juan de Dios.

Monitores para diabetes en los colegios

Por otro lado, Adicor va a plantear en la Delegación de Salud y, por extensión, al Ejecutivo autonómico, que los colegios de Infantil y Primaria en los que haya alumnos con diabetes, cuenten con un monitor con formación especializada en diabetes, que puede ser por ejemplo un PTIS (personal técnico de integración social), para poder atender a estos estudiantes con los conocimientos adecuados, ya que la enfermera escolar está formada, pero no está de forma presencial en los colegios, sino que cada enfermera escolar tiene asignados varios centros a la vez, y se necesita de una persona que esté permanentemente en el colegio.

Por otro lado, la Asociación Cordobesa de Diabetes quiere formar un convenio de colaboración con el hospital Reina Sofía para instaurar un protocolo de actuación con las familias y mejorar la comunicación cuando los niños debutan con la diabetes.