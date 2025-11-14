Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda sanitaria

Acoare organiza su 20ª Jornada de Divulgación y Convivencia sobre Artritis en Córdoba

Intervendrán médicos y enfermeras especializados en Reumatología del hospital Reina Sofía

Representantes de la asociación Acore, en la pasada jornada por el Día de la Artritis.

M.J. Raya

El sábado 22 de noviembre la Asociación Cordobesa de Artritis Reumatoide (Acoare) ha organizado su 20ª Jornada de Divulgación y Convivencia sobre Artritis, que comenzará a partir de las 10.30 horas en el hotel Oasis.

Están previstas dentro de esta actividad sendas conferencias de los especialistas en Reumatología del hospital Reina Sofía Mª Lourdes Ladehesa y Santiago Dans, así como la intervención de enfermeros de Reumatología de este mismo hospital. Más información en el teléfono 957-460673 o en acoarecordoba@gmail.com.

Cartel anunciador de la jornada

En la realización de este evento de Acoare colaboran varias administraciones y entidades y, tras la jornada informativa, se celebrará un día de convivencia con pacientes, familiares y profesionales.

TEMAS

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 14 de noviembre de 2025

Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos

Cae el número de empleadas de hogar en Córdoba y ya son un 5% menos que hace un año

Andalucía pilota la detección precoz de la diabetes tipo 1 en personas de alto riesgo. ¿A quiénes beneficiará?

Adicor demanda a la Junta que financie sensores de monitorización para la diabetes tipo 2 con mal control metabólico

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

María José Párraga, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba: "La supervivencia de los prematuros de menos de 1.500 gramos alcanza el 90-95%"

Un concierto recauda este domingo fondos en Córdoba para investigar contra el tumor cerebral pediátrico

