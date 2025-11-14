Acoare organiza su 20ª Jornada de Divulgación y Convivencia sobre Artritis en Córdoba

El sábado 22 de noviembre la Asociación Cordobesa de Artritis Reumatoide (Acoare) ha organizado su 20ª Jornada de Divulgación y Convivencia sobre Artritis, que comenzará a partir de las 10.30 horas en el hotel Oasis.

Están previstas dentro de esta actividad sendas conferencias de los especialistas en Reumatología del hospital Reina Sofía Mª Lourdes Ladehesa y Santiago Dans, así como la intervención de enfermeros de Reumatología de este mismo hospital. Más información en el teléfono 957-460673 o en acoarecordoba@gmail.com.

Cartel anunciador de la jornada / CÓRDOBA

En la realización de este evento de Acoare colaboran varias administraciones y entidades y, tras la jornada informativa, se celebrará un día de convivencia con pacientes, familiares y profesionales.