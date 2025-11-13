Trabajadores de Aucorsa calientan el Pleno de Córdoba y piden más autobuses para la flota

El comité de empresa de Aucorsa se ha concentrado este jueves a primera hora de la mañana ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba aprovechando la celebración del Pleno de Córdoba, por "la nefasta" gestión del servicio público de autobuses en Córdoba. Los empleados municipales reclaman al gobierno local la adquisición de al menos 15 vehículos para la flota. El presidente del comité, Juan Francisco Aljama, ha denunciado que a pesar de los anuncios el equipo de gobierno solo ha adquirido ocho autobuses en 2023 que ya están prestando servicio, pero que hay 15 que deberían haber llegado y no lo han hecho. "Llevan tres años anunciando su compra", ha dicho Aljama.

El presidente del comité ha asegurado que esta situación está provocando ansiedad en la plantilla, al verse alterados los ritmos de trabajo "completamente insoportables", lo que está causando las primeras bajas laborales. Los empleados no descartan más movilizaciones si el equipo de gobierno no solventa los problemas en la flota.

Sentimiento de abandono

Entre las cuestiones que el colectivo denuncia destaca "la insuficiencia de la flota" para atender la demanda actual, lo que está generando en la ciudadanía "un sentimiento de abandono absoluto", según denuncian los empleados. Asimismo, los trabajadores critican "la deficiente implantación del nuevo sistema de cobro y localización de autobuses que tras una inversión millonaria no ha cumplido las expectativas". Además, tampoco saben cuándo estará plenamente operativo.

A ello suman que "los horarios marcados por la empresa para realizar los viajes son cada vez más ajustados, debido en gran parte a la ya mencionada falta de flota", algo que "obliga a que los pocos autobuses disponibles estén circulando sin apenas descanso, lo que conlleva que los conductores de Aucorsa estemos sometidos a jornadas maratonianas, sin tiempo ni para cubrir necesidades básicas como ir al baño", han criticado. Según han expuesto, "esto provoca retrasos acumulados que degradan aún más el servicio que se presta a la ciudadanía, que además se ve obligada a soportar autobuses completamente llenos, hasta el punto de que en muchas ocasiones no pueden subir y tienen que esperar al siguiente vehículo, prolongando aún más su tiempo de desplazamiento y aumentando el malestar general".

Varios autobuses en Ronda de los Tejares. / Manuel Murillo

Su queja en cifras

Respecto a la falta de autobuses, el comité de empresa han recordado que en los casi siete años de gobierno del PP se han adquirido ocho autobuses en 2023 que ya están prestando servicio y otros 15 que deberían haber llegado en 2025. "Esto supone una media de apenas 3,28 vehículos por año, sin contar los que se han dado de baja efectiva del servicio, y hace que sea una cifra difícilmente defendible para una ciudad del tamaño de Córdoba, lo que ha dejado a la ciudad con una flota claramente insuficiente para cubrir la actual demanda del servicio y garantizar un transporte digno a la ciudadanía", han denunciado.

Desde el comité han trasladado "reiteradamente esta problemática tanto al equipo directivo de la empresa como al Ayuntamiento, sin obtener más que silencio por respuesta". Por todo ello, quieren hacer partícipe a la ciudadanía de "una situación que no solo nos afecta a nosotros como trabajadores, sino también a todos y cada uno de los usuarios, quienes sufren directamente las consecuencias de esta dejadez por parte del Consistorio, responsable último del transporte urbano colectivo en la ciudad".