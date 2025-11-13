Infraestructura viaria
PSOE y Hacemos Córdoba llevan a la Fiscalía los restos arqueológicos de la ronda Norte
Los partidos de izquierdas entienden que se ha cometido "una imprudencia" al no haber cubierto el yacimiento para protegerlo
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, anunció este jueves el Pleno que su grupo municipal y el de Hacemos Córdoba denunciarán mañana viernes a la Fiscalía a la Junta de Andalucía y al Consistorio por no haber protegido el yacimiento arqueológico de la Arruzafilla. El edil socialista hizo este anuncio en el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria de noviembre, después de estimar que los promotores de la obra de la ronda Norte han cometido “una imprudencia” al no cubrir los restos encontrados.
Los socialistas entienden que ninguna de las dos administraciones ha protegido de manera adecuada los restos de la basílica encontrada postergando a finales de octubre, cuando llovió en la capital cordobesa, la cubrición del espacio con una solución temporal. De hecho, se optó por una solución geotextil que servirá de alivio provisional, mientras la Junta de Andalucía redacta el proyecto para la cubrición definitiva. Hurtado recordó que fueron los propios arqueólogos que hicieron el primer informe de la Gerencia de Urbanismo los que pidieron que, mientras comenzaban las obras, se cubriera el hallazgo a fin de protegerlo.
El PP niega la imprudencia
El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, negó que se haya cometido ninguna imprudencia y recordó que la actuación se llevó a cabo por parte de la Consejería de Fomento, promotora de la obra, el 30 de octubre.
