El PSOE carga contra Vox por no permitir una declaración institucional de condena al ataque homófobo de Córdoba

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha exhibido este jueves una camiseta en la que se ven dos hombres besándose y con el lema: "Stop Lgtbifobia, stop ultras" y ha cargado contra Vox y contra una Corporación local que no ha sido capaz de aprobar una declaración institucional de condena sobre el ataque homófobo sufrido por un hombre de 49 años en Córdoba el pasado domingo.

El hombre de 49 años al que rompieron la mandíbula de un puñetazo, víctima de una presunta agresión homófoba, el pasado viernes 7 de noviembre en Córdoba recibió ayer el alta hospitalaria, tras ser ingresado en el hospital Reina Sofía el sábado y ser operado quirúrgicamente este lunes.

Una vez fuera del hospital, la víctima formalizó su denuncia ante la Policía Nacional, que ya ha abierto una investigación sobre los hechos para tratar de identificar al presunto autor o autores del puñetazo.

Duras críticas del PSOE

Ante estos hechos, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, visiblemente enfadado, ha arremetido contra quienes no han permitido que el Pleno de Córdoba apruebe una declaración institucional contra este acto de LGTBIfobia, y que se quede en una condena pública del equipo de gobierno y los partidos de izquierdas.

Hurtado ha pedido, además, que el Ayuntamiento de Córdoba ofrezca todo su apoyo al hombre agredido, desde asistencia psicológica a asistencia jurídica, y poner a su alcance todos los canales públicos para condenar la agresión. Además, ha advertido de que estos hechos puedan generar miedo entre el colectivo LGTBI de ir de manera libre por las calles de la capital cordobesa y ha animado a "aleccionar a esta canalla que anda por las calles agrediendo a homosexuales".

"Si por Vox no hemos sido capaces de aprobar una declaración institucional, no somos dignos de representar al pueblo de Córdoba: no nos vamos a quedar callados", ha adevertido.