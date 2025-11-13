El Pleno de Córdoba acuerda subir un 0,5% el sueldo de los concejales, personal eventual y órganos directivos

El Pleno de Córdoba ha aprobado este jueves con los votos a favor del Partido Popular y Partido Socialista, y los votos en contra de Hacemos Córdoba y Vox, un incremento de las retribuciones correspondientes al ejercicio 2024 para el personal eventual del Ayuntamiento de Córdoba, los órganos directivos, así como el personal capitular. Todos ellos percibirán un 0,5% más en sus nóminas, en virtud del artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social y de la Resolución de 2 de julio de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

El inicio de la sesión plenaria se ha visto constantemente interrumpido por las protestas del salón de plenos donde se han dado cita representantes de los comités de empresa de Aucorsa e Hitachi, y de trabajadores de atención a domicilio. Las llamadas al orden por parte de la teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, al frente de la presidencia del pleno por la salida del alcalde, ha provocado un debate entre las dos bancadas salpicadas de gritos del público, que ha coreado con cánticos sus demandas para la compra de más autobuses o la firma del convenio en Hitachi.

Alcalde y concejales

De este modo, el alcalde-presidente pasará a percibir 69.580,14 euros anuales (4.970,01 euros al mes); los tenientes de alcalde, 63.039,20 euros (4.502,80 euros al mes); los portavoces, 59.471,72 euros (4.247,98 euros al mes); los concejales delegados, 58.282,28 euros (4.163,02 euros al mes) y los concejales sin delegación, 51.145,64 euros (3.653,26 euros al mes).

Órganos directivos

La subida de los órganos directivos supondrá un gasto global de 10.628,11 euros. En concreto, el director gerente del OEA (medios de comunicación) cobrará 74.428,90 euros anuales; el presidente del CREAM, 82.707,38 euros; los directores generales, 65.925,16 euros; los coordinadores generales, 65.708,86 euros; los coordinadores generales del Ayuntamiento, 69.208,86 euros y el titular el Órgano de Gestión Tributaria y Planificación Económico-Presupuestaria, 82,693 euros.

Personal eventual

La subida de la remuneración del personal eventual supondrá un importe total de 14.201,09 euros. A partir del viernes, el jefe de gabinete cobrará 56.510,72 euros al año (4.036,48 euros al mes); el jefe de gabinete del alcalde, 41.365,66 euros (2.954,69 euros al mes); los asesores de comunicación, 38.337,18 euros (2.738,37 euros al mes); los asesores de grupo, 35.598,64 euros (2.542,76 euros al mes); los administrativos, 29.481,62 euros (2.105,83 euros al mes); los auxiliares administrativos, 26.164,88 euros (1.868,92 euros al mes); los jefes de comunicación, 48.276,48 euros (3.448,32 euros al mes) y los asesores de gabinete, 38.336,20 euros (2.738,30 euros al mes).

Convenio colectivo

Aunque se ha acordado este incremento, sigue pendiente la aprobación del nuevo convenio colectivo desde que se suspendiera la sesión extraordinaria prevista el 31 de octubre. Entonces, el alcalde, José María Bellido, acordó postergar ese acuerdo hasta contar con el informe de la Intervención, que aunque no era prescriptivo se valoraba como "oportuno". Por ese motivo, se solicitó la emisión del mismo a la interventora "para mayor garantía" y para "completar" el expediente que sí incluía un informe que garantizaba el cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. n esta sesión estaba previsto aprobar la actualización de los nuevos conceptos retributivos de la plantilla municipal, como la productividad y las horas extroardinarias, incluidos en el nuevo convenio colectivo aprobado por todos los sindicatos a excepción de CGT.