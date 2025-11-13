Boletín de la mañana
La actualidad del día
Las noticias más importantes de Córdoba hoy: claves para estar bien informado
Los últimos pasos para completar el cinturón verde; el confinamiento de ocho granjas de la provincia por la gripe aviar y el proceso para regularizar otras dos parcelaciones centran los focos
Comenzamos un nuevo día en Córdoba y provincia, y lo hacemos con tres claves informativas que no puedes perderte: lo que oirás en el autobús, comentarás tomando el café y compartirás con tus compañeros de trabajo. Primeramente, repasamos, en un reportaje con vídeo y fotogalería, los últimos pasos del cinturón verde, con dos puentes colgantes que deben estar acabados en lo que queda de año para completar el sendero de 20 kilómetros. En segundo lugar, informamos sobre el confinamiento de ocho granjas del Guadiato, Los Pedroches y la Vega del Guadalquivir por la gripe aviar. Finalmente, explicamos que la regularización de otras dos parcelaciones de Córdoba ha dado un nuevo paso adelante.
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- El confinamiento por la gripe aviar afecta a ocho granjas industriales en Córdoba
- Desbloqueo: nuevo paso adelante en la regularización de dos parcelaciones de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Más papeleras, más baldeo y limpiezas intensivas por barrios: así es el nuevo plan de actuación integral de Sadeco
- El Cabildo de Córdoba reconoce a los 'héroes' que salvaron del incendio a la Mezquita-Catedral
- El aviso amarillo vuelve a Córdoba con la borrasca Claudia: estas son las zonas afectadas
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba
- La CEOE advierte en Córdoba de que el registro digital de la jornada es "imposible de cumplir"
- Chefs y nutricionistas crean una ruta saludable por tabernas y restaurantes: "Menos fritanga y más salmorejo"
- París, la ciudad donde el sombrero cordobés dio el salto como complemento universal
Provincia
- Investigan la muerte de un joven en Adamuz por una herida "compatible con las de un arma de pequeño calibre"
Sucesos
- Un incendio en la caldera de un edificio del Bulevar del Gran Capitán dispara las alarmas en el centro
Cultura
- Entrevista | Kiko (Los Caños), cantante: «Queremos que el público viaje en el tiempo y se olvide de los problemas»
- El Arqueológico reconstruye escenas domésticas de la Córdoba romana a través de sus mosaicos
Andalucía
- Sanz pide que médicos andaluces puedan trabajar hasta los 72 años: habrá 22.000 jubilaciones en cinco años
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda