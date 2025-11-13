Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las noticias más importantes de Córdoba hoy: claves para estar bien informado

Los últimos pasos para completar el cinturón verde; el confinamiento de ocho granjas de la provincia por la gripe aviar y el proceso para regularizar otras dos parcelaciones centran los focos

Uno de los puentes colgantes del cinturón verde, en obras.

Uno de los puentes colgantes del cinturón verde, en obras. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Comenzamos un nuevo día en Córdoba y provincia, y lo hacemos con tres claves informativas que no puedes perderte: lo que oirás en el autobús, comentarás tomando el café y compartirás con tus compañeros de trabajo. Primeramente, repasamos, en un reportaje con vídeo y fotogalería, los últimos pasos del cinturón verde, con dos puentes colgantes que deben estar acabados en lo que queda de año para completar el sendero de 20 kilómetros. En segundo lugar, informamos sobre el confinamiento de ocho granjas del Guadiato, Los Pedroches y la Vega del Guadalquivir por la gripe aviar. Finalmente, explicamos que la regularización de otras dos parcelaciones de Córdoba ha dado un nuevo paso adelante.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Cultura

Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  3. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  4. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  5. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  6. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  7. El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
  8. Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda

Aviso amarillo, depósitos de barro y fuertes vientos: ‘Claudia’ llega a Córdoba con la triada perfecta

Aviso amarillo, depósitos de barro y fuertes vientos: ‘Claudia’ llega a Córdoba con la triada perfecta

Las noticias más importantes de Córdoba hoy: claves para estar bien informado

Las noticias más importantes de Córdoba hoy: claves para estar bien informado

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 13 de noviembre de 2025

La agenda de ocio del fin de semana en Córdoba apuesta por los niños, los jóvenes y la gastronomía

La agenda de ocio del fin de semana en Córdoba apuesta por los niños, los jóvenes y la gastronomía

Rafael Castejón, investigador: "Fue en París donde las flamencas se pusieron el sombrero cordobés y se universalizó"

Córdoba ya se ata las botas: el cinturón verde, a punto de estrenarse

Córdoba ya se ata las botas: el cinturón verde, a punto de estrenarse

El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros

El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros

El barrio del Santuario, una zona privada de uso público que quiere seguir siendo independiente del Ayuntamiento

El barrio del Santuario, una zona privada de uso público que quiere seguir siendo independiente del Ayuntamiento
Tracking Pixel Contents