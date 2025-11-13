Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad pública

El Hospital Reina Sofía pone en marcha su nuevo Hospital Quirúrgico de Día para reducir las esperas

El nuevo servicio permitirá desde este jueves realizar cirugías sin ingreso hospitalario, así como liberar camas y reforzar la actividad asistencial en las especialidades con más demanda

Profesionales sanitarios en un quirófano del Hospital Reina Sofía

Profesionales sanitarios en un quirófano del Hospital Reina Sofía / Victor Castro

David Jurado

David Jurado

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha puesto en marcha este jueves, 13 de noviembre, su nuevo Hospital Quirúrgico de Día, una instalación en la que se atenderá a pacientes que requieran cirugías ambulatorias sin ingreso hospitalario. Así lo han indicado fuentes del citado complejo hospitalario a Diario Córdoba. Las mismas fuentes señalan que este nuevo servicio permitirá que los pacientes regresen a sus domicilios pocas horas después de la intervención, contribuyendo a optimizar los recursos del centro hospitalario y a reducir de forma significativa las listas de espera quirúrgicas.

Ubicado dentro del complejo hospitalario del Reina Sofía, el nuevo espacio está dotado de modernos quirófanos y áreas de recuperación postoperatoria, además de un equipo inicial formado por cinco nuevos anestesistas y personal de enfermería especializado. Su funcionamiento permitirá que los pacientes intervenidos pasen directamente del quirófano a la unidad de día y, tras un breve periodo de observación, puedan recibir el alta sin necesidad de ocupar camas de hospitalización convencional.

Reducir la espera quirúrgica

Este modelo asistencial, que ya opera en otros centros del país, se incorpora por primera vez en Córdoba con carácter permanente. La medida se enmarca dentro del plan de actuación impulsado por el Hospital Reina Sofía para hacer frente al incremento de pacientes pendientes de intervención quirúrgica, que en septiembre de 2025 alcanzaban los 17.000 casos, con una media de espera superior a seis meses y medio.

El nuevo hospital de día quirúrgico forma parte de un conjunto de actuaciones con las que el centro busca aumentar la capacidad operativa de los quirófanos y reducir los tiempos de espera, especialmente en especialidades como Rehabilitación, Aparato Digestivo, Salud Mental y Cardiología.

Además, fuentes del hospital señalan que la apertura coincide con la preparación ante el periodo de alta frecuentación invernal, marcado por el aumento de infecciones respiratorias. Con esta nueva infraestructura, el Reina Sofía da un paso adelante hacia una gestión más eficiente de los recursos sanitarios y garantizando una mayor agilidad en los procesos quirúrgicos antes de que finalice el año.

