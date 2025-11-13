Los fallecidos en Córdoba el jueves 13 de noviembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 14 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María del Carmen Gómez Ortiz

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el cementerio de la Fuensanta

Encarnación Muñoz Rodríguez

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio de San Rafael

María del Carmen Alarcón Chofle

La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el cementerio de San Rafael

Araceli Sánchez Martínez

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el cementerio de San Rafael

María Sonsoles Muñoyerro Perrino

La inhumación está prevista a las 17:45 horas en el cementerio de San Rafael