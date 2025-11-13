Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 13 de noviembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 14 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
María del Carmen Gómez Ortiz
La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el cementerio de la Fuensanta
Encarnación Muñoz Rodríguez
La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio de San Rafael
María del Carmen Alarcón Chofle
La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el cementerio de San Rafael
Araceli Sánchez Martínez
La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el cementerio de San Rafael
María Sonsoles Muñoyerro Perrino
La inhumación está prevista a las 17:45 horas en el cementerio de San Rafael
