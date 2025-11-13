Electromecánicas y distrito Sur rompen la dinámica del Pleno de Córdoba: acuerdo para mejorar calles e infraestructuras

Del tono agrio que ha definido a la sesión de este jueves, 13 de noviembre, se han escapado las mociones sobre barrios. Aunque habitualmente concitan la unanimidad del Pleno de Córdoba, esta vez se han debatido: por un lado, una propuesta del PSOE sobre el distrito Sur y por otra, de Vox sobre mejoras en la barriada de Electromecánicas. Pese al debate, ambas han salido adelante, siendo la segunda ,la única aprobada hoy por unanimidad en el pleno. El gobierno local se coompromete con ellas a impulsar un importante catálogo de mejoras en calles e infraestructuras.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, eso sí, alertó del problema de aprobar mociones a instancia de asociaciones de vecinos particulares, ya que pueden alterar los equilibros de la planificación de obras de los distritos. "Tienen que ser los consejos de distrito de donde nazcan estas iniciativas", apuntó.

En ambas propuestas, la oposición de izquierdas ha dudado de que el gobierno local vaya a llevar a cabo las promesas recogidas y diversificado el voto: el PSOE ha teminado absteniéndose en la de distrito Sur y votando a favor de la de Electromecánicas, mientras que Hacemos Córdoba votó en contra de la primera y a favor en la de segunda.

Propuesta aprobada

Marta León, proponente de Vox del texto de Electronecánicas, pidió al resto de grupos municipales el apoyo a la moción que presentaba su partido porque "más allá de poner farolas o podar árboles, esta moción trata de devolver la seguridad y el respeto que se merecen los vecinos de la Electromecánicas", dijo. En la moción acordada, el equipo de gobierno se compromete a impulsar un plan de mejoras del alumbrado para 2026 en este barrio de Córdoba, con el fin de solventar las deficiencias de las luminarias actuales y a realizar una auditoria del estado de las calles. Además, se acuerda habilitar una partida específica en 2026, ya que no se ha incluido ninguna de estas vías en el Plan de Asfalto 2025-2027. Asimismo, se acuerda instalar reductores de velocidad y señales de límite de velocidad en las calles: Juan XXIII, Ingeniero Alfonso Churruca y Antonio Carbonell.

Club deportivo Miralbaida

Por otro lado, el Pleno de Córdoba se compromete a impulsar un plan de mejora de las instalaciones del club deportivo Miralbaida que incluya una limpieza en profundidad de las instalaciones deportivas, la mejora de las gradas, el nivelado y acerado del perímetro exterior, la sustitución del césped artificial en las zonas deterioradas, el acondicionamiento de los vestuarios incluyendo pintura, fontanería y albañilería.

Además, se prevé otro plan de actuación específico para el Parque Guitarrista Pepita Morales que incluye la mejora del mobiliario urbano y de las zonas infantiles, la recuperación del escenario para destinarlo a espacio de ocio y cultura, el mantenimiento de las zonas verdes y la recuperación y limpieza de la fuente.

Puente por encima de las vías del tren en las inmediaciones de Electromecánicas. / FRANCISCO GONZALEZ

Asimismo, la moción contempla actuaciones en la calle Ingeniero Benito Arana como la limpieza de imbornales, el arreglo del acerado del margen izquierdo y de la zona terriza que se inunda con las lluvias. Por último, se vuelve a pedir la instalación de entoldado del puente de la vía del ferrocarril, a la que Urbanismo terminó dando carpetazo en septiembre por los problemas surgidos con Adif y la Junta de Andalucía.

Moción del distrito Sur

La misma suerte ha corrido la moción que el PSOE presentaba sobre el distrito Sur y en la que reclamaban mejoras en limpieza, vivienda y seguridad para sus barrios. La propuesta fue a debate y finalmente se ha aprobado una enmienda del PP apoyada por PSOE y Vox (solo ha votado en contra de Hacemos Córdoba) en la que se comprometen a invertir en el distrito y a impulsar un listado sustancial de mejoras liderado por el proyecto Edilquivir o la construcción del Pabellón de la Juventud que prometen licitar este mismo mes.

Bancada del Partido Popular en el salón de plenos. / CHENCHO MARTÍNEZ

El concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, puso en valor algunas actuaciones realizadas o "a punto de hacerlo" por el equipo de gobierno en este distrito, como la mejora de la avenida de Cádiz, 600 luminarias nuevas a cargo del IDAE o las actuaciones realizadas en colegios como el Federico García Lorca o las planificadas en el San Fernando o Andalucía. “¿Cómo pueden seguir con el mismo mantra si ustedes no hicieron nada en el distrito Sur?”, le espetó el edil del PP a la oposición.

El concejal socialista Ángel Ortiz, por su parte, dudó de que se vayan a llevar a cabo ahora las mejoras aprobadas recordando que en los últimos años se han aprobado hasta tres mociones idénticas: en julio de 2011, abril de 2023 y noviembre del 2025. Iván Fernández, de Hacemos Córdoba, por su parte, repasó un largo listado de “incumplimientos guardados en un cajón” recogidos en esas mociones anteriores. "Esta moción es un copia y pega de las anteriores no hacen nada en un distrito que se degrada dia a día", dijo.

Qué dice la moción

La moción aprobada incluye un compromiso para regenerar el espacio urbano mediante actuaciones de mejora en calzadas, acerados, alumbrado vial o zonas verdes, entre ellas: el asfaltado de las calles El Rosario, Pasaje Ubrique, Ronda, Huelva, Avenida de Cádiz (1 tramo), Plaza de Santa Teresa, Obispo Cubero, Algeciras, Perpendiculares a la calle Motril, Asturias, Acera del Río, Libertador, Andrés de Santa Cruz, Undécima, Virrey Moya, Puente Genil, Plaza de Andalucía, Avenida de Granada y Carretera de Castro; así como la reformas integrales de Rey D. Pelayo, Egido, Motamid, Secunda Romana, Plaza de Pontevedra, Libertador Juan Rafael Mora, Libertador Simón Bolivar o Agustín de Iturbide. Además, prometen la regeneración de zonas verdes degradadas o la mejora del alumbrado público.