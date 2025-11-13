Doce restaurantes tradicionales convierten a Córdoba en una de las mejores ciudades del mundo para comer para la prestigiosa revista TasteAtlas

A todos nos gusta, de vez en cuando, que nos digan que algo se nos da bien, aunque lo tengamos más que asumido. Córdoba no necesita que venga nadie de fuera a certificarle su prestigio gastronómico porque la prueba está en la vida diaria: bares llenos, platos que vuelan y una tradición que se defiende sola. Pero tampoco sienta mal que, de cuando en cuando, te “atuse el lomo” alguien con renombre. Y eso es justo lo que ha pasado con la última edición del ranking mundial de ciudades gastronómicas de TasteAtlas, que sitúa a Córdoba en el puesto 95 de las mejores ciudades del mundo para comer.

TasteAtlas es una especie de atlas global del sabor: una guía que cataloga platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes auténticos de miles de ciudades y regiones del planeta que cuenta con más de 15.000 alimentos analizados y casi medio millón de valoraciones, esta publicación estadounidense se ha convertido en un referente internacional para viajeros, gastrónomos y curiosos.

En su listado de “100 Best Food Cities in the World 2025” Córdoba aparece como una de las ciudades destacadas gracias, especialmente, al trabajo de doce restaurantes tradicionales que han logrado posicionarse como embajadores del recetario cordobés. Ellos son (según el criterio editorial de TasteAtlas) los grandes responsables del brillo culinario de la ciudad califal en esta clasificación.

La Cuchara de San Lorenzo

TasteAtlas destaca la cocina creativa que parte de la tradición y menciona expresamente el salmorejo, elaborado por el chef Paco López, acompañado de huevos de codorniz. Una versión fina, mimada, que demuestra cómo un clásico puede seguir sorprendiendo sin perder su esencia.

Taberna Salinas

Fundada en 1879, es uno de esos sitios donde casi puedes oír la historia al entrar. Se recomienda su rabo de toro, un guiso que aquí funciona como bandera del recetario cordobés más reconocible.

Bodegas Campos

Uno de los templos gastronómicos de la ciudad, aplaudido por críticos nacionales e internacionales. TasteAtlas señala tres platos: salmorejo, ajoblanco (muy valorado por su delicadeza) y rabo de toro. Un trío que resume a la perfección la cocina cordobesa más clásica.

Bodegas Mezquita

Según la guía es una de las paradas imprescindibles para probar el salmorejo siguiendo la receta tradicional. La publicación recalca que su carta se apoya casi por completo en los platos típicos de Córdoba.

Casa Pepe de la Judería

TasteAtlas recomienda tres especialidades: salmorejo, rabo de toro y flamenquín. Platos preparados de manera fiel a la tradición y servidos en un entorno que forma parte de la experiencia gastronómica del barrio de la Judería.

La Taberna de Almodóvar

Esta casa tradicional destaca por su cochinillo, los boquerones fritos y, de nuevo, el infalible salmorejo. Un conjunto de sabores que resume muy bien la mezcla de contundencia y frescura de la cocina local.

Taberna Los Berengueles

TasteAtlas sugiere aquí centrarse en tres clásicos absolutos: boquerones fritos, salmorejo y rabo de toro. Platos que llevan décadas definiendo la identidad culinaria cordobesa.

Taberna La Montillana

Conocida por servir uno de los salmorejos más celebrados de la ciudad, acompañado de regañás de Hermanos Cruz. La revista recomienda además rabo de toro y mazamorra, otro de los grandes tesoros fríos del recetario local.

El Churrasco

Este restaurante aparece como un lugar de referencia para quienes buscan sabores tradicionales con mimo. TasteAtlas destaca el ajoblanco, el salmorejo y el gazpacho, describiendo el primero como especialmente suave y equilibrado.

Taberna San Cristóbal

La guía subraya su rabo de toro, preparado siguiendo métodos tradicionales. También recomienda salmorejo y flamenquín, completando así el combo cordobés que define al establecimiento.

El Rincón de Carmen

Aquí TasteAtlas repite patrón: salmorejo, rabo de toro y flamenquín como platos indispensables. Una taberna que se mantiene fiel al recetario clásico sin florituras innecesarias.

La Tranquera

La excepción en esta lista por su acento argentino, pero también muy celebrada. La revista señala especialmente sus empanadas, que han conseguido hacerse con un hueco entre las recomendaciones locales.