Detenido el autor de varios robos con fuerza en comercios de la plaza Colón y Ciudad Jardín

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de siete delitos de robos con fuerza cometidos en la segunda quincena del mes del octubre, en distintos establecimientos comerciales ubicados en las inmediaciones de la plaza Colón y de Ciudad Jardín.

El primero de los hurtos se registró a mediados de octubre, cuando se denunció un robo, cometido de madrugada en un comercio de Ciudad Jardín, donde se sustrajeron objetos a la venta y dinero en efectivo. Días más tarde, también de madrugada, se recibió una llamada en el CIMACC 091, alertando de que dos personas estaban intentando, nuevamente, acceder al interior del mismo establecimiento, personándose inmediatamente un indicativo policial en el lugar de los hechos, observando que la persiana mecánica había sido forzada y la caja registradora abierta.

También en Ciudad Jardín, el propietario de un comercio fue alertado de que la puerta de su local se encontraba forzada, comprobando, una vez en el lugar, que la persiana exterior estaba a medio abrir, la puerta interior forzada y abierta y el interior revuelto.

Robos junto a la plaza Colón

Ya a finales del mes, una nueva oleada de robos alertó a los agentes. En esta ocasión, los hurtos se produjeron en cinco locales comerciales situados en las inmediaciones de la plaza Colón.

Una patrulla policial se personó en los comercios afectados, comprobando que en uno de ellos habían accedido al interior, mientras que en el resto no se había conseguido entrar, causando daños en el exterior, al forzar la persiana o la puerta de acceso.

Tras la investigación pertinente, los agentes lograron identificar y detener al presunto autor de los hechos y concluyeron que al coincidir los hechos en fecha, modus operandi, horario y encontrándose los lugares próximos en distancia, existían indicios suficientes para atribuir la autoría de los siete delitos de robos con fuerza al ahora detenido.