Billetes de Avlo a 7 euros: Renfe lanza una nueva promoción limitada para viajes desde Córdoba a Madrid, Málaga y Sevilla

Renfe pone a la venta este viernes 14 de noviembre billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar en los trenes que unen Madrid con Sevilla, Córdoba y Málaga, entre otras ciudades.

La promoción, con plazas limitadas, estará activa desde el 14 al 18 de noviembre para viajar desde el mismo viernes y hasta el 28 de febrero de 2026.

Este precio de 7 euros también estará disponible para viajar entre Madrid y Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Puente Genil y Antequera.

Plazas limitadas diarias

Cada día se ofrecerán plazas limitadas con dicha promoción en ambos sentidos del recorrido, con el fin de permitir a los viajeros acceder a la alta velocidad al mejor precio.

Entre otras ventajas, aquellos viajeros que pertenezcan al programa Más Renfe Plata, Oro o Platino podrán acceder a las Salas Club de las estaciones y esperar la salida del tren de la forma más cómoda y relajada.

La campaña comercial permite elegir servicios extra en el momento de la compra del billete, ofreciendo la mayor flexibilidad para personalizar los complementos del billete y disfrutar de todas las ventajas como cambios y anulaciones, selección de plaza, equipaje extra o viajar con mascota.