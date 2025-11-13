Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba

Proxi ha inaugurado este jueves un nuevo supermercado en pleno centro de Córdoba, concretamente en el número 26 de la calle Cruz Conde, junto a la avenida Ronda de los Tejares. Con esta apertura, la cadena cordobesa alcanza las 20 tiendas en la ciudad, reforzando su posición como referente de compra diaria por su política de calidad, precios competitivos y, especialmente, su horario ininterrumpido durante los 365 días del año.

El nuevo establecimiento, con 200 metros cuadrados de superficie, pone a disposición de sus clientes una amplia gama de productos distribuidos en varias secciones no asistidas: frutería, carnicería, charcutería, bazar, prensa y horno. La tienda incorpora también una sección de comida preparada, adaptándose a las tendencias actuales de consumo, y estrena una pequeña zona de descanso para quienes deseen disfrutar de un café u otra bebida adquirida en el propio local.

Instalaciones del nuevo supermercado de Proxi en Cruz Conde. / CÓRDOBA

La apertura ha supuesto una inversión de 350.000 euros y la creación de ocho nuevos puestos de trabajo, cuyo personal ofrecerá asesoramiento personalizado a los clientes.

En línea con su compromiso con la sostenibilidad, la tienda está equipada con iluminación de bajo consumo y un sistema de refrigeración de última generación, diseñado para mejorar la conservación de los productos y reducir la huella ambiental. Este modelo de tienda eficiente se está implantando progresivamente en toda la red de establecimientos de la enseña.

Con motivo de la inauguración, Proxi ha puesto en marcha promociones y precios especiales en una amplia selección de artículos, con el objetivo de agradecer la acogida de los vecinos desde el primer día y facilitar opciones de compra accesibles para todos los públicos.