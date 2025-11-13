SALUD
El jefe de Endrocrinología del Quirónsalud Córdoba afirma que hasta el 70% de los casos de diabetes tipo 2 pueden prevenirse con hábitos saludables
El doctor Rafael Palomares sostiene que la alimentación más saludable es la mejor receta para la prevención de esta patología
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre, el doctor Rafael Palomares, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Quirónsalud Córdoba, ha subrayado que mantener una alimentación saludable es la medida más eficaz para prevenir la diabetes tipo 2. El especialista destaca que hasta un 70% de los casos podrían evitarse adoptando hábitos de vida saludables, especialmente “comiendo bien y siguiendo la dieta mediterránea, una referencia contrastada por su calidad nutricional”, además de realizar ejercicio físico de forma regular.
El doctor Palomares ha señalado que esta jornada busca reforzar la concienciación sobre la importancia de un abordaje integral de la enfermedad, que incluya bienestar emocional, un aspecto “tan importante como el control de la glucosa y el cumplimiento terapéutico”.
Revisiones periódicas y detección precoz
El especialista recomienda realizar una prueba de glucosa en ayunas a partir de los 40 años, repitiéndola cada tres años en personas sin factores de riesgo, y anualmente en quienes presentan hipertensión, dislipemia, obesidad o antecedentes familiares.
La diabetes afecta actualmente al 14% de la población española y al 15,3% de la andaluza, aunque uno de cada tres pacientes desconoce que la padece. Las previsiones apuntan a que uno de cada ocho adultos la tendrá en 2045, lo que refuerza la necesidad de programas de prevención y educación sanitaria.
Complicaciones evitables con buen control
El doctor Palomares advierte de que la diabetes mal controlada incrementa el riesgo de sufrir complicaciones “graves y potencialmente mortales”, como infarto, accidente cerebrovascular, pérdida de visión, insuficiencia renal o pie diabético. Un diagnóstico temprano y un control adecuado de la enfermedad pueden prevenir o retrasar muchas de estas complicaciones.
Además, subraya que la educación diabetológica y el autocuidado, junto con el tratamiento farmacológico, son claves para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta patología.
Diferentes tipos de diabetes
Diabetes tipo 1
En la diabetes tipo 1, el organismo deja de producir insulina desde el inicio de la enfermedad, lo que obliga a un tratamiento sustitutivo de por vida. Suele diagnosticarse en niños, adolescentes o adultos jóvenes y tiene un origen autoinmune.
El especialista recuerda que el 30–40% de los diagnósticos debutan con cetoacidosis diabética, una complicación grave que requiere ingreso hospitalario.
Actualmente, se investigan vías para generar células beta funcionales y avanzar hacia un futuro tratamiento curativo. Entre los avances recientes, Palomares destaca la inmunoterapia aplicada a personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, capaz de retrasar el debut clínico durante meses o incluso años.
Diabetes tipo 2
La diabetes tipo 2, que representa el 95% de los casos, se origina por la incapacidad del organismo para utilizar eficazmente la insulina. Está estrechamente relacionada con el exceso de peso, la inactividad física, la edad avanzada y los antecedentes familiares.
