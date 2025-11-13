El contrato para habilitar el callejón del Galápago queda desierto

El contrato licitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba para intervenir el callejón del Galápago, en el entorno Orive-Capitulares, ha quedado desierto. Ninguna empresa ha presentado oferta para hacerse con el contrato, licitado por un presupuesto base de 103.251,96 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de tres meses. Ahora toca esperar para ver si Urbanismo modifica el contrato y lo vuelve a licitar.

El objetivo de la obra era intervenir en una superficie de 253,78 metros cuadrados que colindan en su franja oeste con la parte trasera de las viviendas de calle Capitulares, al este con el patio del Galápago del convento de San Pablo y al sur con la obra que se acabó en 2023 y que conecta ya los jardines con la calle del Ayuntamiento.

La obra

Lo que pretendía Urbanismo con el contrato era dar continuidad al acceso occidental del jardín de Orive empleando el mismo tipo de tratamiento y adecuando la planta baja de las viviendas colindantes y el muro de fábrica que delimita el patio del Galápago. Es una intervención más de las que proyectadas para la AU-6, es decir, la manzana de San Pablo, que cuenta con un plan especial aprobado desde 1999 y donde se lleva actuando desde principios de los 2000.

Intervenciones

La primera intervención fue la recuperación del propio jardín de Orive que permitió abrir la conexión San Pablo-Corredera (norte-sur), que se hizo en 2004. En 2009, se planteó como objeto primordial la creación de unas condiciones idóneas de todo el espacio para garantizar la conexión este-oeste. Entre 2010 y 2011 se hizo el espacio de conexión sur, que requería tener en cuenta los niveles y las cotas existentes. También en 2010 se actuó sobre un importante elemento arquitectónico perteneciente al que fue el convento de San Pablo y en la entrada al recinto de huerto de dicho convento. Lo último que se hizo fue la conexión Capitulares-Orive en 2023.