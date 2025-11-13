Comienza el montaje de atracciones de Navidad en el Vial Norte y el centro de Córdoba

La Navidad de 2025 va ofreciendo sus primeros signos en Córdoba: Chiquilandia abrirá pronto sus puertas. El parque de atracciones infantil incrustado a lo largo del Vial Norte ha empezado ya su montaje con la mirada puesta en inaugurar una nueva edición el próximo viernes 21 de noviembre, tal y como han informado en sus redes sociales. Varios operarios colgaban esta mañana la lona que recubre el arco de entrada, frente a la explanada de la estación de trenes y autobuses. Este año, la previsión es que permanezca abierto hasta el 11 de enero, una semana más respecto al año pasado (6 de enero), aunque en los próximos días se dará a conocer la programación completa con los horarios y días exactos.

Otro avance se muestra en Las Tendillas, donde a pesar de la lluvia han comenzado a descargar este lunes a dos papá noeles de gran tamaño, asientos de atracciones y vallas metálicas que se ubicarán en el Bulevar Gran Capitán, dentro de la oferta recreativa navideña que aglutina el centro de la ciudad desde hace años.

La fecha de inauguración dependerá de la agilidad que permita el Ayuntamiento, a través de Vía Pública, para la instalación, según ha informado a este periódico Manuel Blasco, presidente de la asociación de comerciantes Centro Córdoba. "Se está descargando y entregando documentación para su montaje que nos está requiriendo Vía Pública. Intentamos que esté listo para finales de mes", asegura Blasco.

Preparativos navideños en la plaza de Las Tendillas. / Víctor Castro

Mercados navideños

En Las Tendillas, además, Comercio Córdoba y la Asociación de Belenistas organizarán nuevamente de forma conjunta un mercado de decoración navideña, belenes y figuras para vender al público. Este entorno se complementará con promociones en los comercios de la zona, así como atracciones junto a los puestos.

Otro de los clásicos de la Navidad cordobesa es la carpa de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) que se instalará en La Victoria, cuyo montaje comenzará e próximo 17 de noviembre y abrirá sus puertas desde el 21 de noviembre al 6 de enero. Este espacio incluye 26 stands con una variada temática de productos pensados para que los cordobeses puedan encontrar regalos navideños para todos los públicos.