Bronca política en el Pleno de Córdoba por la limpieza, los cribados y por la planificación eléctrica del norte de la provincia

Los trabajadores de Aucorsa, Hitachi y de la ayuda a domicilio habían caldeado el salón de plenos desde primera hora del jueves y la Corporación local no hizo después, sino mantener la temperatura en un pleno bronco y con desalojo donde no se aprobó ni un solo punto por unanimidad y solo hubo paz en el minuto de silencio por el fallecimiento del cantaor flamenco Antonio Díaz, Fosforito. La apertura del calendario preelectoral se nota, se siente, y las cámaras locales hacen de caja de resonancia de los temas de fricción en España y Andalucía. Para muestra un botón: los socialistas plantearon la crisis de los cribados del cáncer de mama que ha capitalizado la política andaluza desde su estallido en septiembre; mientras que los populares trataron de rentabilizar el cambio de postura del Gobierno central respecto a la planificación eléctrica del norte de la provincia de Córdoba poniendo en duda la nueva promesa de la vicepresidenta María Jesús Montero. Por haber hubo hasta encontronazos como el protagonizado por Antonio Hurtado (PSOE) y Paula Badanelli (Vox): el primero llamó a la segunda "inculta" y la segunda al primero, "nazi".

Sí hubo algo más de sintonía para aprobar la actualización de los sueldos de concejales, personal eventual y órganos directivos con una subida del 0,5% con los votos a favor del PP y PSOE y los votos en contra de Hacemos Córdoba y Vox.

Minuto de silencio del Pleno de Córdoba por la muerte de Fosforito. / CHENCHO MARTÍNEZ

Cribado del cáncer de mama

Los socialistas llevaban al Pleno de Córdoba la crisis de los cribados del cáncer de mama para exigir que el Parlamento andaluz investigue lo ocurrido y constituya una comisión de investigación, y que el Ayuntamiento de Córdoba asesore a las afectadas. Mamen González, concejala del PSOE, sostuvo que la confianza en las políticas sanitarias ”se han roto” en Andalucía y culpó al PP de querer derivar a la empresa privada el negocio de la sanidad. González denunció la actitud del Gobierno andaluz “que se ha burlado” de las denunciantes, y exigió saber qué ha fallado y quiénes son los responsables.

Le precedió en la palabra Francisco Martínez Claus, presidente de Facua Córdoba, que tomó la palabra en el pleno para acusar a Juanma Moreno de querer cortar la crisis con “fuegos de artificio” y puso los ejemplos de María y Marta, dos cordobesas afectadas por la crisis de los cribados, que son “el espejo de un sistema saturado”, dijo.

Isabel Albás fue la elegida por el PP para defender los ceses y el plan de choque impulsado por el PP desde el estallido de la crisis y para poner en valor las inversiones realizadas por el Gobierno andaluz en la sanidad pública. La delegada de Cultura habló en nombre propio, como afectada por el cáncer de mama: “Me duele escuchar a alguien del PSOE utilizando esta enfermedad para movilizar a la izquierda”, dijo en referencia a las palabras de la secretaria provincial del PSOE cordobés, Rafi Crespín, este fin de semana. “¿Esa es la defensa de las mujeres que hacen?”, criticó.

Irene Ruiz, de Hacemos Córdoba, negó, por su parte, que esta crisis sea producto de un error, si no “el resultado y la consecuencia directa del modelo político del PP que vende la sanidad pública al mejor postor” y acusó al presidente andaluz de estar ejerciendo “violencia institucional” contra las mujeres afectadas. Ruiz recordó, además, que en la Diputación de Córdoba Vox votó a favor de esta moción y en Capitulares, en contra.

Antonio Hurtado (PSOE) exhibió una camiseta con el lema 'Stop Lgtbifobia'. / RAFAEL MELLADO

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, por su parte, cargó contra los socialistas y justificó su voto en contra porque la moción, a su juicio, es “puro teatro” (lo mismo dijeron de la de autónomos que defendió el PP y apoyaron el resto de grupos). ”No les preocupan ni las mujeres, ni los afectados de la DANA, ni los homosexuales; viven de la desgracia humana”, dijo la edil. También arremetió contra el PP por no saber gestionar la sanidad pública y tener "colapsados" los servicios.

El Pleno rechazó la enmienda de Vox y también la moción presentada por el PSOE sobre los cribados.

Moción sobre la limpieza

El Pleno también debatió sobre la limpieza/suciedad de la ciudad, un día después de que el alcalde, José María Bellido, presentara un plan de actuación integral de Sadeco con más baldeo, más papeleras y acciones integrales por distritos. Al parlamento de los concejales le precedió Rafael Ordóñez, representante del consejo de distrito Levante, que denunció numerosas “deficiencias” en el servicio de limpieza, en especial el diseño de los nuevos contenedores, más pequeños y de bocas más duras que obligan a los vecinos a terminar dejando las basuras fuera, y reclamó que el plan de Sadeco llegue por igual a todos los barrios.

José Carlos Ruiz, de Hacemos Córdoba, puso en duda los resultados de la encuesta realizada por Sadeco e invitó al alcalde a pasear la ciudad para darse cuenta del “estado de suciedad” que tiene. El concejal llamó a recuperar el prestigio de la empresa municipal de limpieza y a impulsar un plan efectivo, “porque el de ayer ya lo anunció para los primeros 100 días de su gobierno”. El concejal también denunció la proliferación de la rata negra en Córdoba y la subida del 50% de la tasa de basura.

En esta misma línea, Paula Badanelli, de Vox, denunció que Córdoba sea la sexta ciudad de España que paga más por la tasa de basura y acusó al gobierno local de inacción ante la suciedad. En cualquier caso, defendió su voto en contra a la moción de Hacemos porque pone, a su juicio el acento en lo público. “Lo público por lo púbico a costa de los contribuyentes, no”, dijo.

Joaquín Dobladez (PSOE), por su parte, exigió al alcalde que cumpla su promesa electoral de cubrir la tasa de reposición en Sadeco con 50 plazas por año, se sumó a las críticas por el hecho de que las ratas "campen a sus anchas" en Córdoba y por el hecho de que en este mandato se hayan sucedido ya cuatro gerentes en la empresa municipal.

Finalmente, se aprobó una enmienda del PP, con los votos en contra del resto, y en la que se detalla el plan de actuación integral anunciado el miércoles.

Subvenciones

No solo las mociones, también se debatieron con intensidad puntos de gestión como la aprobación del plan estratégico de subvenciones del Instituto de Artes Escénicas (IMAE) por un importe de 600.000 euros. En dicho plan se incluyen dos subvenciones nominativas en régimen de concesión directa, dotadas de 300.000 euros respectivamente, y destinadas a Gira Eléctrica AIE, promotora de los conciertos Córdoba Live, en El Arenal, y a Mainake Music AIE, responsable de los conciertos de Califas Fest celebrados en la plaza de toros. Solo el PP votó a favor de la cuestión frente a los votos en contra de PSOE, Hacemos Córdoba y Vox que acusan al gobierno local de privatizar la cultura en Córdoba y apoyar al sector privado en detrimento de citas como el Festival de la Guitarra.

La oposición amenazó con acudir al contencioso con esta cuestión, que también ha sido dictaminado de disconformidad por parte de la Intervención, mientras que la presidenta del IMAE, Isabel Albás, rechazó las críticas y defendió la política de apoyo a lo que entiende como “marca cultural de Córdoba”.

Declaraciones institucionales

El Pleno aprobó, además, dos declaraciones institucionales, una para declarar Córdoba Ciudad Libre de Acoso Escolar, y otra sobre los 600 años de la presencia del pueblo gitano en la Península Ibérica. La primera de ellas fue defendida por Pilar Bacón, presidenta de la Fundación MIA.

Por el contrario, y pese a los intentos de PSOE y Hacemos Córdoba, no se logró aprobar una declaración institucional de condena al ataque homófobo sufrido por un hombre de 49 años el viernes pasado en Cruz de Juárez. El portavoz socialista, Antonio Hurtado, que ha exhibido una camiseta con el lema Stop Lgbtbifobia, ha arremetido contra Vox por impedir este acuerdo.