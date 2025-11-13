La Brigada ‘Guzmán el Bueno’ de Córdoba cumple tres décadas al servicio de la defensa europea

Este año, la Brigada 'Guzmán el Bueno' X ha cumplido tres décadas desde su incorporación al Eurocuerpo materializando el compromiso con la defensa común de los aliados, la seguridad internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz, propósitos y metas que dieron origen a esta estructura en 1992. Treinta años después, la unidad continúa representando el espíritu de interoperabilidad, convicción europea y profesionalidad que caracterizan al Ejército de Tierra en el ámbito multinacional.

El 1 de octubre de 1995 el Eurocuerpo alcanza la capacidad operativa completa con la integración de la Brigada y el día 4 de ese mes tiene lugar, en la Base de Cerro Muriano, el acto de incorporación oficial al Cuerpo de Ejército Europeo. Bajo la presidencia del teniente general jefe de la Región Militar Sur, Agustín Muñoz-Grandes Galilea, se llevó a cabo el izado de la enseña del Eurocuerpo al son del himno de Europa, siendo la primera vez que esta enseña se izaba en una base española.

No obstante, la adhesión española ya se había producido el 1 de julio de 1994 por aprobación en consejo de ministros, y dos semanas después una representación, compuesta por una compañía del Regimiento 'La Reina' 2 y la bandera del Regimiento 'Córdoba' 10, participó en el desfile del 14 de julio en París junto a militares franceses, alemanes, belgas y luxemburgueses, embrión del futuro Ejército Europeo. Ese mismo año, se tomó parte en el ejercicio Pegasus-94, primera colaboración práctica dentro de la estructura multinacional.

A partir de ahí, la participación de la BRI X ha sido continua, con ejercicios como Pegasus en sus diferentes ediciones, los ejercicios Cobra, el primero de mantenimiento de la paz ejecutado por el Eurocuerpo, en el que España actuó como anfitriona en la edición de 1997, y los ejercicios, Halcón, Thor o Common Tenacity, que han consolidado nuestro papel en la cooperación multinacional europea.

Tres décadas de permanente actividad

A lo largo de estos tres decenios, la 'Guzmán el Bueno' ha mantenido una presencia permanente en las actividades del Eurocuerpo, participando, además de en los citados ejercicios, en intercambios, conferencias y seminarios junto a unidades de otros países miembros.

En esta trayectoria hemos adquirido una amplia experiencia en el planeamiento, preparación y ejecución de operaciones de contexto plurinacional, adaptándose a las exigencias de la interoperatividad y acción conjunta.

Este aniversario supone un hito histórico que refleja la clara vocación internacional y expedicionaria de la BRI X, su compromiso y vínculo con Europa que se refleja con la presencia activa y permanente de la unidad cordobesa en el ámbito internacional.

En la actualidad, la 'Guzmán' sigue contribuyendo activamente en la defensa colectiva y a la estabilidad internacional, participando también en estructuras de la OTAN con su nuevo modelo de fuerzas basado en la escalabilidad de las opciones de respuesta. Todo ello sin dejar de atender los compromisos de España con despliegues en misiones en el exterior y realizando operaciones de apoyo a autoridades civiles en las que se ha requerido su apoyo, bien como respuesta ante situaciones de catástrofe o para reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en labores de vigilancia.