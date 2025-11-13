Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

La borrasca 'Claudia' deja ya más de 9 litros en la capital de Córdoba a la espera de las horas de más lluvia

La Aemet prevé una madrugada muy mojada, con hasta 11 litros de agua por metro cuadrado en la ciudad

En el norte y en el valle del Guadalquivir también ha dejado una buena cantidad de precipitaciones

La borrasca Claudia deja las primeras lluvias en Córdoba

La borrasca Claudia deja las primeras lluvias en Córdoba

Víctor Castro

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

La borrasca 'Claudia', que ha llegado este jueves a la provincia, está dejando ya más de 9 litros de agua por metro cuadrado en la capital de Córdoba. Sin embargo, la ciudad todavía no ha vivido las horas de más lluvia de la jornada.

A primera hora de la mañana, 'Claudia' ha saludado a Córdoba con un chubasco ligero, preludio de una tarde pasada por agua. El goteo constante ha comenzado al mediodía. En torno a las 12.00 horas ha comenzado a llover y ya apenas ha parado. Y la previsión es que lo haga de madrugada, solo como paréntesis, porque las precipitaciones persistirán hasta el amanecer y se extenderán a los próximos días.

Una madrugada mojada

Entre las 12.00 y las 18.00 horas se han recogido hasta nueve litros de agua, según los datos de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto de Córdoba. La hora de más lluvia prevista es entre las 21.00 y las 22.00, cuando se esperan hasta tres litros en la ciudad. En la madrugada de este viernes, el pronóstico es que la borrasca descargue también una buena cantidad de agua: hasta 11 litros por metro cuadrado.

En la provincia

'Claudia' apenas ha tenido incidencia en el sur de la provincia, al contrario que en el norte. En municipios como Espiel, la Aemet ha registrado hasta 15,8 litros de agua por metro cuadrado hasta las 17.00 horas. En el valle del Guadalquivir, la estación meteorológica de Fuente Palmera marca 17,6 litros hasta las 18.00 horas.

TEMAS

  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  3. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  4. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  5. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  6. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  7. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  8. El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas

El "eclipsado" de la saga Romero de Torres sale a escena en el Museo de Bellas Artes de Córdoba

El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros

El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros

La agenda de ocio del fin de semana en Córdoba apuesta por los niños, los jóvenes y la gastronomía

La agenda de ocio del fin de semana en Córdoba apuesta por los niños, los jóvenes y la gastronomía

Bronca política en el Pleno de Córdoba por la limpieza, los cribados y por la planificación eléctrica del norte de la provincia

Bronca política en el Pleno de Córdoba por la limpieza, los cribados y por la planificación eléctrica del norte de la provincia

La ampliación del hospital San Juan de Dios en Córdoba, más cerca

La ampliación del hospital San Juan de Dios en Córdoba, más cerca

La borrasca 'Claudia' deja ya más de 9 litros en la capital de Córdoba a la espera de las horas de más lluvia

La borrasca 'Claudia' deja ya más de 9 litros en la capital de Córdoba a la espera de las horas de más lluvia

Pesa 8 kilos y es uno de los mejores desayunos de Córdoba: “Es típico comérselo al lado de la Catedral”

Pesa 8 kilos y es uno de los mejores desayunos de Córdoba: “Es típico comérselo al lado de la Catedral”

Doce restaurantes tradicionales convierten a Córdoba en una de las mejores ciudades del mundo para comer para la prestigiosa revista TasteAtlas

Doce restaurantes tradicionales convierten a Córdoba en una de las mejores ciudades del mundo para comer para la prestigiosa revista TasteAtlas
Tracking Pixel Contents