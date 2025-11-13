La borrasca 'Claudia' deja ya más de 9 litros en la capital de Córdoba a la espera de las horas de más lluvia

La borrasca 'Claudia', que ha llegado este jueves a la provincia, está dejando ya más de 9 litros de agua por metro cuadrado en la capital de Córdoba. Sin embargo, la ciudad todavía no ha vivido las horas de más lluvia de la jornada.

A primera hora de la mañana, 'Claudia' ha saludado a Córdoba con un chubasco ligero, preludio de una tarde pasada por agua. El goteo constante ha comenzado al mediodía. En torno a las 12.00 horas ha comenzado a llover y ya apenas ha parado. Y la previsión es que lo haga de madrugada, solo como paréntesis, porque las precipitaciones persistirán hasta el amanecer y se extenderán a los próximos días.

Una madrugada mojada

Entre las 12.00 y las 18.00 horas se han recogido hasta nueve litros de agua, según los datos de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto de Córdoba. La hora de más lluvia prevista es entre las 21.00 y las 22.00, cuando se esperan hasta tres litros en la ciudad. En la madrugada de este viernes, el pronóstico es que la borrasca descargue también una buena cantidad de agua: hasta 11 litros por metro cuadrado.

En la provincia

'Claudia' apenas ha tenido incidencia en el sur de la provincia, al contrario que en el norte. En municipios como Espiel, la Aemet ha registrado hasta 15,8 litros de agua por metro cuadrado hasta las 17.00 horas. En el valle del Guadalquivir, la estación meteorológica de Fuente Palmera marca 17,6 litros hasta las 18.00 horas.