Automoción lidera la demanda de FP vinculada a la Base Logística con 190 personas en lista de espera

La mayoría de los ciclos formativos de Formación Profesional (FP) vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y de sectores como mecánica, electricidad, automoción, fabricación o transporte y logística presentan ocupación total y algunos largas listas de espera, especialmente en los centros de Córdoba capital, lo que demuestra que la demanda supera la oferta pública disponible, de 31 ciclos y 2.100 plazas en total.

Los datos que maneja la Delegación de Educación y a los que ha tenido acceso este periódico indican que el grado superior de Automoción en el IES Zoco de la capital es el más saturado de todos y cuenta con una lista de espera de hasta 106 alumnos para 40 vacantes que tienen y que están, lógicamente, al completo. Pero no es el único centro en esta situación, pues hay una lista de espera de 51 personas en el IES Juan de Aréjula (Lucena); de 20 en Antonio Galán Acosta (Montilla), y de 14 personas en el IES Jerez y Caballero (Hinojosa del Duque) para cursar este mismo ciclo. Es decir, 191 personas en la provincia están esperando que se abran vacantes para poder estudiar Automoción.

De entre los grados superiores también sobresale Automatización y Robótica Industrial, con 25 en lista de espera en el IES Maimónides, mientras los ciclos de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (disponible en tres centros) y Transporte y Logística presentan ocupación total, con alguna vacante.

En el caso de los grados medios, los ciclos más saturados son los de Instalaciones Eléctricas y Automáticas (77 en espera, la mayoría para formarse en el IES Maimónides, aunque con vacantes en otros centros); Electromecánica de Vehículos Automóviles; Soldadura y Calderería e Instalaciones Eléctricas y Automáticas. El IES Zoco vuelve a ser el epicentro de la demanda con 80 personas en lista de espera en Electromecánica, 31 en Soldadura y 35 en Carrocería, mientras el IES Juan de Aréjula, en Lucena, tiene lista de espera de 26 personas para Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Así, los perfiles industriales, tecnológicos y logísticos son los que más interés despiertan, coincidiendo con las necesidades laborales de la BLET y su industria auxiliar. En FP Básica la demanda está concentrada en la capital y los ciclos de Fabricación y Montaje y Mantenimiento de Vehículos en el instituto Zoco registran las mayores listas de espera (39 y 43 alumnos). También destaca la demanda en el CDP San Rafael (Servicios Comerciales) y el IES Averroes (Fabricación y Montaje).

Hay un total de seis ciclos formativos que además están en sobrecupo, es decir, que el centro ha solicitado a Educación poder ampliar las plazas para acoger a más alumnos, siendo el IES Zoco el que más repite —con tres ciclos en esta situación: Carrocería; Electromecánica de Vehículos Automóviles y Soldadura y Calderería—, lo que confirma su papel como uno de los institutos con mayor presión en Córdoba capital.

A él se le suman Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación en el IES Séneca; Electromecánica de Vehículos Automóviles en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro y el ciclo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas del IES Antonio María Calero de Pozoblanco.

