El Pleno da el visto bueno a la ampliación del hospital San Juan de Dios con la construcción de un nuevo edificio

El Pleno de Córdoba aprobó este jueves, de manera inicial y por unanimidad, la modificación del PGOU solicitada por el hospital San Juan de Dios el pasado mes de octubre. La orden hospitalaria que gestiona el centro cordobés solicita un cambio para poder regular la situación urbanística de la parcela en la que se localiza este hospital. Aunque esa es la pretensión formal, que pasa por la adaptación del terreno a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (conocida como la Lista), en el fondo el hospital persigue una ampliación de sus instalaciones. En este sentido, la propiedad del centro hospitalario reconocía en la documentación que pasó por la Gerencia de Urbanismo que las instalaciones del centro resultan "insuficientes" para desarrollar su actividad , por lo que es "necesaria" la ampliación del hospital. En concreto, el hospital San Juan de Dios quiere contar con un nuevo edificio en la cota superior del actual de aparcamiento, además de incorporar la parcela anexa como uso de apoyo al hospitalario.

Imagen del hospital San Juan de Dios de Córdoba. / CÓRDOBA

El objetivo

Los propietarios de San Juan de Dios busca "lograr un conjunto de espacios funcionales y seguros para que los profesionales del hospital puedan alcanzar la excelencia en el desarrollo de su actividad de consultas y pruebas diagnósticas, y donde quede garantizada la seguridad, accesibilidad y confortabilidad tanto de trabajadores como de pacientes". El consejo de administración de Urbanismo le dio el visto bueno a la solicitud al entender que busca "el interés general" ya que suponen la "consolidación y ampliación" del hospital y "su caracterización como centro de referencia tanto a nivel de Andalucía, como a nivel nacional en su especialidad".

Una vez que el Pleno de Córdoba acuerde la aprobación inicial de esta innovación del PGOU para adaptarlo a la ley Lista, se abrirá un periodo de información pública y se pedirá el informe preceptivo del titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Córdoba.