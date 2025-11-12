Vecinos de Edisol amenazan con cortar el tráfico del Marrubial si el alcalde no ilumina la entrada al centro de salud de Lepanto

El PSOE ha vuelto a pedir al alcalde, José María Bellido, que reurbanice o al menos ilumine la zona de entrada al centro de salud de Levante, “la boca del lobo de Edisol”. El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero y varios vecinos de esta barriada cordobesa han denunciado el estado de abandono, problemas de accesibilidad, suciedad e inseguridad de este punto de acceso al centro de salud.

El edil ha lamentado que no se haya hecho “nada” de la moción aprobada en mayo por el Pleno de Córdoba y, aunque ha reconocido que los problemas de basura, tocones que se usan de papelera y abandono del pavimento son similares a los de otros barrios, en Edisol se da la circunstancia agravante en ese punto negro donde apenas hay cuatro farolas mal iluminadas que cuando cae la tarde no dejan ver a los transeúntes que pasan por ahí. “Esta situación está generando problemas de convivencia y seguridad”, ha asegurado Romero que ha reconocido sentirse “impotente”. “Yo no sé cómo pedírselo ya al alcalde”.

Cortes de tráfico y concentraciones

En este sentido, la Asociación de Vecinos de Levante ha advertido de que está dispuesta a cortar el tráfico del Marrubial o a hacer concentraciones si no se pone fin a esta situación. Los vecinos que han acudido este miércoles al Ayuntamiento de Córdoba para denunciar este caso han insistido en que no es un problema de falta de policía, que acude cuando la llaman, “pero no puede estar ahí 24 horas al día”.

A su juicio es un problema de urbanización de ese espacio, donde la existencia de árboles muy frondosos y sin podar, la falta de iluminación y la entrada y salida de vehículos (es de hecho el aparcamiento del centro de salud) permiten a varias personas concentrarse para pedir dinero a los transeúntes y guarecerse para consumir alcohol. Según el relato de algunas de las comerciantes que han acudido a Capitulares, algunas de estas personas han protagonizado robos en los comercios del entorno.