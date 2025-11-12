La actualidad del miércoles 12 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La revitalización del Balcón del Guadalquivir; las obras en el palacio de los marqueses del Villar y el desahucio de un octogenario del barrio de Levante marcan el inicio de la jornada
La zona del Balcón del Guadalquivir de Córdoba cambiará enormemente a partir del primer semestre del próximo año. Con la instalación del tanque de tormentas, se acometerá una profunda revitalización, con estanques naturalizados, árboles y elementos de sombra, para lograr un gran paseo en torno a un nuevo pulmón verde de la ciudad. Es la noticia más interesante para iniciar una nueva jornada de noviembre que tiene otro asunto de urbanismo en el horizonte. Así, informamos sobre las obras que ya se acometen en el palacio de los marqueses del Villar -una casa solariega del siglo XVII- para que albergue apartamentos turísticos. Finalmente, recordamos el asunto humano que marcó las últimas horas: el desahucio acometido ayer a un octogenario de su vivienda del barrio de Levante. Juan Alba tuvo que irse, entre lágrimas, de un inmueble que llevaba diez años habitando en alquiler.
- Una gran zona verde cubrirá el tanque de tormentas en el Balcón del Guadalquivir
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos
- La cara y la cruz del desahucio de un octogenario al que le han dado la sorpresa de su vida
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda Oeste
- Córdoba contará con 5,2 millones de euros para mejorar la climatización en 369 centros educativos
- Ani Gómez, ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: "Me ha tocado hoy cuando menos había metido"
- Córdoba inaugura la Casa de la Solidaridad con una jornada de puertas abiertas este viernes
- Los puestos de castañas de Córdoba agradecen la llegada del frío con ventas "cada vez más repartidas"
- El aniversario de Rafael de la Hoz se cierra con un recorrido por la Córdoba en tiempos del arquitecto
Provincia
- La provincia de Córdoba encadena otro trimestre a la baja y pierde más de mil habitantes
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
España
- Feijóo elige a Juanfran Pérez Llorca para sustituir a Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana
Andalucía
- Antonio Sanz responde a la denuncia de Amama: "¿Por qué no nos dan sus datos? ¿Hay algo que ocultar?"
Deportes
Sociedad
- Las pulseras antimaltrato sufren un nuevo fallo que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado