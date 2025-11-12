La zona del Balcón del Guadalquivir de Córdoba cambiará enormemente a partir del primer semestre del próximo año. Con la instalación del tanque de tormentas, se acometerá una profunda revitalización, con estanques naturalizados, árboles y elementos de sombra, para lograr un gran paseo en torno a un nuevo pulmón verde de la ciudad. Es la noticia más interesante para iniciar una nueva jornada de noviembre que tiene otro asunto de urbanismo en el horizonte. Así, informamos sobre las obras que ya se acometen en el palacio de los marqueses del Villar -una casa solariega del siglo XVII- para que albergue apartamentos turísticos. Finalmente, recordamos el asunto humano que marcó las últimas horas: el desahucio acometido ayer a un octogenario de su vivienda del barrio de Levante. Juan Alba tuvo que irse, entre lágrimas, de un inmueble que llevaba diez años habitando en alquiler.

