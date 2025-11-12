Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 12 de noviembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La revitalización del Balcón del Guadalquivir; las obras en el palacio de los marqueses del Villar y el desahucio de un octogenario del barrio de Levante marcan el inicio de la jornada

Recreación de la marquesina y de uno de los estanques del futuro Balcón del Guadalquivir.

Recreación de la marquesina y de uno de los estanques del futuro Balcón del Guadalquivir. / CÓRDOBA

La zona del Balcón del Guadalquivir de Córdoba cambiará enormemente a partir del primer semestre del próximo año. Con la instalación del tanque de tormentas, se acometerá una profunda revitalización, con estanques naturalizados, árboles y elementos de sombra, para lograr un gran paseo en torno a un nuevo pulmón verde de la ciudad. Es la noticia más interesante para iniciar una nueva jornada de noviembre que tiene otro asunto de urbanismo en el horizonte. Así, informamos sobre las obras que ya se acometen en el palacio de los marqueses del Villar -una casa solariega del siglo XVII- para que albergue apartamentos turísticos. Finalmente, recordamos el asunto humano que marcó las últimas horas: el desahucio acometido ayer a un octogenario de su vivienda del barrio de Levante. Juan Alba tuvo que irse, entre lágrimas, de un inmueble que llevaba diez años habitando en alquiler.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

España

Andalucía

Deportes

Sociedad

El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas

