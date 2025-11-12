La Alianza para la Vacunación Infantil, impulsada por la Fundación la Caixa junto a Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates y la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), ha permitido inmunizar a 77.270 niños en África, en su mayoría contra la neumonía. En Córdoba, 95 empresas se han sumado a esta acción solidaria, que coincide con el Día Mundial contra la Neumonía, celebrado el 12 de noviembre.

La neumonía continúa siendo la principal causa global de mortalidad infantil por infección, con más de 700.000 fallecimientos anuales, especialmente en los territorios más vulnerables. Desde 2008, la Fundación la Caixa impulsa esta alianza que, gracias a la implicación de empresas, clientes y ciudadanos, ha contribuido a proteger la salud de miles de menores sin acceso a la vacunación, explica Fundación la Caixa en una nota de prensa.

Fórmula matching fund

A través de la fórmula matching fund, las donaciones se multiplican por cuatro: por cada euro aportado, la Fundación la Caixa añade otro y la Fundación Gates suma dos más. Este mecanismo ha permitido extender la vacunación a 11,7 millones de niños en África desde el inicio del programa, con la participación de más de 7.000 empresas españolas.

Un total de 95 empresas cordobesas impulsan la vacunación infantil en África gracias a una iniciativa de la Fundación la Caixa. / CÓRDOBA

En los últimos seis años, los fondos recaudados por la Fundación la Caixa han financiado el 100 % del programa de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25 % en Etiopía durante 2021 y 2022. En 2025, la entidad ha renovado su compromiso por decimoséptimo año consecutivo como primer socio privado de Gavi en Europa.

Por su parte, la Fundación Gates mantiene su apoyo al proyecto duplicando todas las aportaciones realizadas a Gavi, mientras que ISGlobal continúa aportando su experiencia científica y académica desde su adhesión en 2014.

Gavi, the Vaccine Alliance, es una alianza público-privada creada en el año 2000 que une a gobiernos, organizaciones internacionales como la OMS, UNICEF y el Banco Mundial, la industria de la vacunación, la sociedad civil y fundaciones privadas. Su labor ha permitido vacunar a más de 1.200 millones de niños en 78 países y evitar más de 20 millones de muertes prematuras entre 2000 y 2024.

La Alianza para la Vacunación Infantil de la Fundación la Caixa destaca por su enfoque colaborativo y por implicar directamente a empresas y clientes de CaixaBank en una acción de responsabilidad social pionera en Europa. A través de CaixaBank Empresas y CaixaBank Banca Privada, la iniciativa promueve la participación filantrópica del tejido empresarial y particular en la lucha contra la mortalidad infantil