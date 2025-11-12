Sucesos
Sale del hospital el hombre al que rompieron la mandíbula en una agresión homófoba en Córdoba
La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar al autor
El hombre de 49 años al que rompieron la mandíbula de un puñetazo, víctima de una presunta agresión homófoba, el pasado viernes 7 de noviembre en Córdoba recibió ayer el alta hospitalaria, tras ser ingresado en Reina Sofía el sábado y ser operado quirúrgicamente este lunes.
Una vez fuera del hospital, la víctima formalizó su denuncia ante la Policía Nacional, que ya ha abierto una investigación sobre los hechos, tal y como ha avanzado Cordópolis, para tratar de identificar al presunto autor o autores del puñetazo.
Según el parte del servicio de Urgencias que le atendió, y que fue enviado de oficio al Juzgado de Guarda, el hombre de 49 años se dirigía a su casa de vuelta del trabajo pasadas las 22.00 cuando un "grupo de jóvenes que estaban borrachos empezaron a realizarle comentarios homófobos". Al contestar a los insultos, uno de ellos le dio un puñetazo en la mandíbula.
Además, según ha podido saber este periódico, el hombre de 49 años se encuentra con la mandíbula anclada hasta que sellen las fisuras.
