Radioaficionados de Córdoba impulsan 'Meshtastic', una red alternativa sin conexión a Internet

La Unión de Radioaficionados de Córdoba (URC) ha iniciado el desarrollo de la red Meshtastic, un sistema de mensajería de texto que funciona sin depender de la telefonía móvil ni de Internet. El proyecto, basado en tecnología LoRa, busca ofrecer una herramienta de comunicación útil para la ciudadanía en caso de emergencia o interrupciones del suministro eléctrico.

La red Meshtastic utiliza pequeños dispositivos de bajo consumo que operan en la banda libre de 868 MHz, sin necesidad de licencia ni conexión a infraestructuras comerciales. Su funcionamiento se basa en un modelo de red mallada: cada dispositivo actúa como repetidor, ampliando así la cobertura al retransmitir los mensajes que recibe.

Modelo en red

El objetivo, según la Unión de Radioaficionados de Córdoba, es crear un sistema de comunicación accesible y comunitario, capaz de mantener la conexión entre grupos familiares, voluntarios o colectivos locales incluso en ausencia de cobertura móvil.

Para garantizar la cobertura en la ciudad, la URC prevé instalar cinco repetidores que conformarán un anillo de comunicación alrededor de Córdoba. Los equipos, autónomos y alimentados por energía solar, funcionarán sin conexión eléctrica, y su adquisición y mantenimiento corren a cargo de la asociación, entidad sin ánimo de lucro.

Primero de los repetidores, ubicado en la torre de comunicaciones de RTVA que pretende instalar la Unión de Radioaficionados de Córdoba para crear la red Meshtastic sin móviles ni internet. / CÓRDOBA

El primero de estos repetidores ya se encuentra operativo en la torre de comunicaciones de la RTVA, en la Glorieta Conde de Guadalhorce, considerada un punto estratégico para mejorar la cobertura en el casco urbano.

La URC invita a ciudadanos, asociaciones e instituciones interesadas a sumarse al proyecto y participar en sesiones formativas sobre el uso y configuración de los dispositivos. La información completa sobre la red Meshtastic y los equipos desplegados puede consultarse en las siguientes páginas web: meshtastic.es y ea7urc.org